Хорватия — Франция. Прогноз: неужели опять 4:2? Гризманн, Погба и Влашич в отличной форме!

14 октября Хорватия примет Францию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех Хорватии оценён букмекерами коэффициентом 3.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Хорватия — Франция 14 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч третьей группы лиги А Хорватия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия — Франция (14.10.2020)

Не успел ещё в Лиге наций УЕФА отгреметь третий тур, как уже пришло время играть четвёртый. Следующая международная пауза будет только через месяц, а потому плотность календаря крайне высока. Перерыв составил всего сутки, отдыхать попросту некогда.

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Откроют программу 13 октября семь матчей, а завершат на следующий день сразу 20. Среди прочих в среду в третьей группе лиги А сразятся сборная Хорватии и сборная Франции. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе. Это уже второй ремейк финала ЧМ-2018.



Хорваты наконец-то набрали первые очки в третьей группе лиги А. Получилось у себя дома обыграть сборную Швеции (2:1). Первый тайм полностью остался за хозяевами, они и открыли счёт в матче. После перерыва шведы ответили, но хозяева провели ещё одну результативную атаку в концовке встречи и одержали первую победу.



Сейчас у них всего три балла в активе после трёх туров и третья строчка. Отставание от португальцев и французов уже по четыре пункта, так что составить им конкуренцию в борьбе за выход в полуфинал турнира будет трудно. Зато есть задел в три очка от последнего места, которое сулит понижение в лиге. Уже немало.

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Французы выглядят здорово, но не более того. Они делят первое место с португальцами, набрав семь баллов. Причём нет проблем с результативностью. За три тура получилось забить пять голов, хотя можно было даже больше.



В матче прошлого тура «трёхцветные» принимали действующих победителей Лиги наций португальцев и скатали с ними нулевую ничью. Смотрелись противники сопоставимо, и те, и другие имели равное количество подходов, но ничего стопроцентного так и не создали. Результат вполне закономерный.



Сборная Франции и сборная Хорватии уже успели встретиться в нынешнем розыгрыше турнира, было это во втором туре. Что удивительно, получилось повторить финал ЧМ-2018. Хозяева опять победили со счётом 4:2, хотя гости смотрелись довольно бодро и даже забили первыми.

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На наш взгляд, от предстоящего поединка тоже стоит ждать голов в обе стороны. Французы по понятным причинам идут фаворитами, в том, что они забьют, сомнений мало. Всё же тут крайне мощная атака, да и в последних двух играх с «шашечными» они забили восемь мячей.



Однако сейчас хорваты будут играть на своём поле, где они на днях обставили шведов. Да и за три тура в нынешнем розыгрыше Лиги наций получилось забить уже пять голов. Так что проверим классическую ставку обе забьют за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Хорватия — Франция 14 октября 2020 года

Понятно, что сборная Франции выйдет фаворитом. Она и действующий чемпион мира, да и линия атаки тут очень мощная. Однако Хорватия будет играть у себя дома, а в Загребе она очень хороша: на днях, например, обыграла шведов. Да и с результативностью у хорватов тоже всё здорово. Так что ждём голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.86.