«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола, Гранлунд и Сошников разочаруют в Балашихе

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.01, успех «СЮ» идёт за 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 октября 2020
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (17.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. На субботу, 17 октября, запланированы три матча, два из которых стартуют в 17:00 мск. В Балашихе «Авангард» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым». Естественно, это центральная игра дня.
Хотя в предыдущих играх соперники разочаровали. «Ястребы» по всем статьям проиграли «Металлургу» со счётом 0:3, а ведь у соперника выпало несколько хоккеистов и главный тренер. В первые 40 минут не получалось ровным счётом ничего: ошибались много, в движении проигрывали, создали всего пару реальных моментов.
В третьем периоде дело запахло жареным, тут команда включилась и добавила в агрессии. На свой гол, пожалуй, наиграла, да только несколько раз выручил Василий Кошечкин. Смотреть на счёт нет смысла — одну шайбу получили после рикошета от конька, ещё две в пустые ворота. Игорь Бобков действовал классно.
Трудно понять, где омичи успели так устать. Они не играли с 4 по 10 октября, а затем одержали две лёгкие победы: 4:0 с «Сибирью» и 7:2 с «Сочи», в обоих случаях заключительные отрезки превращались в формальность. В любом случае, поражение в Магнитогорске лишило первого места в Восточной конференции.
«Автомобилист» выше по дополнительным показателям при игре в запасе, «Ак Барс» набрал столько же.
«Салават Юлаев» расстроил ещё сильнее. Понятно, что после выхода лидеров с карантина первые 7-10 дней о какой-либо стабильности можно забыть. И всё же надо постараться проиграть в основное время «Куньлуню», имея 2:0 после первого периода и 3:2 к 42-й минуте. Подопечные Алексея Ковалёва набирают очки только с уфимцами, всем остальным они проиграли за 60 минут.
Первое звено выглядело кошмарно, большинство в нужный момент не сработало, а Никита Сошников и Александр Кадейкин вообще схватили по «-4». Ну и Юха Метсола не был похож на себя. Через одну-две недели команда войдёт в колею, однако до той поры зацепиться за очки с серьёзными соперникам будет непросто.
Потому не будем мудрить и сыграем от хозяев. Те прекрасно помнят, кто выбил их в первом раунде Кубка Гагарина-2020, да и порадовать болельщиков после провала с «Металлургом» надо. Все козыри на стороне «Авангарда»: свой лёд, куда более заметные возможности для ротации, лишний день отдыха.
Брать ли П1 за 2.02 — вопрос вкуса. Нам больше нравится 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72. Юха Метсола крайне редко проводит две слабые игры подряд, так что подстраховаться на случай 2:2 не помешает. А в остальном шансы подопечных Боба Хартли повыше.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 17 октября 2020 года
Обе команды разочаровали в предыдущих матчах, но если омичи на тоненького проиграли в Магнитогорске набравшему страшный ход «Металлургу», то «СЮ» капитулировал перед несчастным «Куньлунем». У подопечных Боба Хартли свой лёд, более серьёзные возможности для ротации и лишний день отдыха. Их шансы выше.
Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.
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