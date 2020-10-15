«Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Прогноз: «Баварию» разгромили, пришло время Санчо и Витселя

17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Боруссия Дортмунд». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Хоффенхайма» оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Боруссия Д»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия Д» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Германии пришло время четвёртого тура. В субботу, 17 октября, состоятся сразу семь поединков, пять из которых стартуют в 16:30 мск. В Зинсхайме местный «Хоффенхайм» на стадионе «Райн-Некар-Арена» будет выяснять отношения с дортмундской «Боруссией». Пожалуй, это самый интересный матч тура.



Благо что стартовали соперники синхронно. После трёх игр имеют в активе шесть очков — две победы, одно поражение. При этом во всех случаях результат оказался вполне справедливым. А вот дальше начинаются разночтения. «Деревенские» стабильно забивают и пропускают, а вот у дортмундцев ставка «обе забьют» не доехала ни разу.



Для немецкой Бундеслиги это редкое событие, ведь результативность тут традиционно высочайшая. Без особых вопросов разбили «Боруссию М» на выезде (3:0), затем по делу уступили «Аугсбургу» со счётом 0:2 (на гол наиграли, но действовали заметно ниже привычного уровня) и отыгрались на «Фрайбурге» (4:0).

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У «Хоффенхайма» всё гораздо интереснее. Гостевая победа над «Кёльном» — это понятно. «Козлы» — бойкий середняк, который много забивает и много пропускает, но командам покрепче обычно проигрывает. Зато разгром «Баварии» (4:1) и поражение от «Айнтрахта» (1:2) видится любопытным сочетанием.



Похоже, подопечные Себастьяна Хёнеса просто потратили слишком много эмоций на мюнхенцев. Те не успели прийти в себя после 120 минут в Будапеште (дожали с «Севилью» в битве за Суперкубок УЕФА) и по делу уступили. А вот во Франкфурте не получилось ровным счётом ничего. Быстро забили, но дальше хозяева смотрелись куда лучше. При доле везения они спокойно могли забить не два, а четыре-пять.



Ставки на первые матчи после международной паузы по умолчанию опасны, неожиданные результаты после двухнедельного перерыва случаются часто. Надо отметить, что «деревенские» — один из наиболее неудобных соперников для дортмундцев. Предыдущая победа датирована аж 2017 годом (2:1).

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С тех пор пути клубов пересеклись пять раз. Итог — две результативные ничьи (1:1 и 3:3), а также три победы «Хоффенхайма» (3:1, 2:1 и 4:0). Плюс чужое поле и долгая пауза, после которой сложно показать свой лучший футбол. В общем, П2 за 1.80 определённо смотрится не лучшим образом.



Мы бы выбирали между классическими 1Х за 2.21 и голом «Хоффенхайма» в первом тайме за 2.15. Хозяева много забивают до перерыва, в очных встречах они в последние годы тоже редко тянули с результативными ударами. Благо что Крамарич сейчас в огне. Если не хотите рисковать, рассмотрите П1 с форой (+1) за 1.75.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Боруссия Д» 17 октября 2020 года

«Хоффенхайм» забивает и пропускает в каждом матче, а Андрей Крамарич отличился уже шесть раз. Дортмундцы в последнее время никак не могут обыграть «деревенских» — две ничьи и три поражения в пяти предыдущих встречах. Плюс фактор своего поля и двухнедельная пауза, после которой сюрпризы случаются довольно часто. На наш взгляд, гостям придётся непросто.



Ставка: «Хоффенхайм» забьёт в первом тайме за 2.15.