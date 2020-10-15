«Наполи» — «Аталанта». Прогноз: Миранчук дебютирует в Серии А, Гаттузо будет в ярости

17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Аталанты» оценён букмекерами коэффициентом 2.69. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на обе забьют можно за 1.41.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет (отстреляются только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: Плотников и Бек найдут силы на шестую победу кряду «Металлург» обыграл ЦСКА и «Авангард», но «Нефтехимик» отдыхал аж на 3,5 дня больше.

В чемпионате Италии наступило время четвёртого тура. Он стартует 17 октября сразу четырьмя матчами с участием представителей страны в Лиге чемпионов. Самый ранний начнётся в 17:00 мск в Неаполе, где местный «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» будет выяснять отношения с «Аталантой».



Третий тур ознаменовался скандалом, решение по которому приняли только на днях. Неаполитанцы не смогли прибыть в Турин на битву с «Ювентусом» из-за вспышки коронавируса. Действующий чемпион страны ожидал соперника в течение 45 минут, после чего судья завершил фарс.



В результате подопечным Дженнаро Гаттузо присудили техническое поражение и дополнительно сняли одно очко. По первой части наказания вопросов нет: служба здравоохранения Неаполя не пустила команду, которая подписывала протокол и соглашалась на этот пункт в регламенте. Без вариантов — 0:3.

«Ак Барс» — «Барыс». Прогноз: игра на выживание для Азеведу, Дица и Галиева в Казани У соперников жуткий график и скромные возможности для ротации. Всё решит характер.

А вот снятие одного очка — совсем другое дело. Похоже, хозяева будут в ярости, после такого трудно не разозлиться. А ведь они сейчас в порядке. В двух стартовых поединках добыли победы с общим счётом 8:0, хотя соперники были далеко не самые слабые. 2:0 в гостях у «Пармы» и 6:0 в родных стенах с «Дженоа». Мощно.



Вернуться в победную колею будет сложно, на «Сан-Паоло» пожалует «Аталанта». Сразу о главном: Алексей Миранчук завершил восстановление и накануне принял участие в двусторонней игре. Российский футболист вплотную подобрался к дебюту в Серии А и имеет хорошие шансы попасть в заявку.



Разумеется, о стартовом составе речи не идёт. Во-первых, после долгого простоя нужно набрать кондиции, которые пока точно не являются оптимальными. Во-вторых, оппонент очень серьёзный: Неаполь — одни из самых сложных выездов в чемпионате Италии для любого клуба. Ну и главное — у «богини» полнейший порядок с качеством футбола и результатами, нужды пускаться в эксперименты нет.

«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Макеев помогут использовать ошибку букмекеров Коэффициент выше двойки, а ставка не доехала лишь в одном из 16 матчей уральцев.

Потому Миранчук в лучшем случае выйдет на поле ближе к финальному свистку и получит 10-20 минут, чтобы оживить игру и почувствовать ритм. Подопечные Джан Пьеро Гасперини начали с трёх побед, причём в каждом случае забивали как минимум четыре раза и непременно пропускали. Красота!



Очные встречи в последнее время также получаются бодрыми. «Аталанта» три раза подряд забивала по два мяча, а в трёх из четырёх последних случаев доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. Правда, сейчас на неё дают скромный коэффициент 1.64, так что придётся поискать что-то другое.



Застёгиваться на все пуговицы «партенопейцы» не станут. На своём поле они традиционно играют смелее, да и снятие одного очка добавит злости с мотивацией. Ждём бодрого дебюта, а уж «богиня» всегда с большим удовольствием ныряет в атакующий футбол. Мы бы выбирали между тоталом больше 1.5 гола в первом тайме за 2.10 и голом в первые 15 минут за 2.70.

«Динамо» Минск — «Локомотив». Прогноз: откуда Ткачёву, Паскуале и Коршкову брать силы? Ярославцы проведут шестой матч за 11 суток. Жуткий график.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини успели забить в стартовые 15 минут уже три мяча, а ещё один пропустили. «Наполи» в основном отличался после перерыва, но разок забить в дебюте тоже успел. На наш взгляд, первый гол не заставит себя ждать.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта» 17 октября 2020 года

Лезть в исход опасно из-за фактора международной паузы. Потому поставим на голы. «Аталанта» во всех матчах сезона забивала как минимум четыре раза и пропускала. А «Наполи» на своём поле традиционно действует смело, тем более снятие одного очка за срыв игры с «Ювентусом» должен добавить злости. На наш взгляд, время на раскачку Гасперини и Гаттузо не потребуется.



Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.10.