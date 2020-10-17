«Кротоне» — «Ювентус». Прогноз: Пирло прибьёт новичка Серии А без Роналду. Потом — в Киев

17 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество гостям: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Кротоне» оценён букмекерами коэффициентом 9.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Ювентус» 17 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Кротоне» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на обе забьют можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Серии А «Кротоне» — «Ювентус» (17.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в ноябре. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически нет было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», которые получат лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в субботу выбор колоссальный.

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В чемпионате Италии наступило время четвёртого тура. Он стартует 17 октября сразу четырьмя матчами с участием представителей страны в Лиге чемпионов. Самый поздний начнётся в 21:45 мск в Кротоне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Эцио Шида» сразится с «Ювентусом».



«Акулы» вернулись в элитный дивизион спустя два года и изначально казались одними из главных претендентов на понижение в классе. Так пока и получается: три матча — три поражения. Разница голов ужасная — 2:10. На данный момент это последнее место в турнирной таблице Серии А.



Нельзя сказать, что календарь получился особенно сложным. Вовсе нет — в соперниках были «Дженоа» и «Сассуоло» (по 1:4), плюс на своём поле уступили «Милану» со счётом 0:2. Лишь в одном случае интрига продержалась долго. Едва не зацепились очки с «Сассуоло»: упустили пару хороших моментов при 1:2, а в концовке пропустили ещё два мяча.

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На это всё. Исполнители у «Кротоне» откровенно слабые, защита отсутствует как класс. С созиданием дела обстоят чуть лучше, вот только низкий уровень мастерства не позволяет доводить дело до конца. В сухом остатке — два гола за 270 минут, один из которых с пенальти. Серия А стала гораздо результативнее, теперь это слабый результат.



«Ювентус» набрал семь очков в трёх турах и входит в группу преследователей «Милана» и «Аталанты» (они добыли по три победы). Уверенно обыграли «Сампдорию» (3:0), едва не дожали «Рому» в меньшинстве благодаря Криштиану Роналду (2:2). А затем получили техническую победу, поскольку «Наполи» не смог прибыть в Турин.



Пока работа Андреа Пирло оставляет приятные впечатления. Правда, в Кротоне точно придётся обойтись без Криштиану Роналду, подхватившего коронавирус. В то же время даже без португальца запас в индивидуальном таланте колоссальный. Может вернуться в строй Пауло Дибала, его выход на поле стал бы большим подспорьем для чемпиона.

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Крупного счёта тут не ждём. Все же кадровых потерь у туринцев достаточно (Криштиану, Рэмси, Рабьо, де Лигт, Сандро), а впереди выезд в Киев в Лиге чемпионов. Тратить лишние силы нет никакого смысла. Скорее всего, фаворит без лишнего шума оформит что-то вроде 2:0 или 1:0.



От этого и оттолкнёмся. П2 с форой (-1) за 1.75 — вполне рабочий вариант, новичок Серии А даже на своём поле пока не готов сражаться с грандами. Ставки посмелее — П2 всухую за 2.60 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Ювентус» 17 октября 2020 года

«Ювентус», конечно, гораздо сильнее. Новичок Серии А начал сезон с трёх поражений с общим счётом 2:10. В то же время у действующего чемпиона хватает кадровых проблем, состав будет далёк от оптимального. А уже 20 октября играть в Лиге чемпионов против киевского «Динамо», да ещё и на выезде. Ждём аккуратную победу фаворита. Скорее всего, всухую.



Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.60.