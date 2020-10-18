«Рома» — «Беневенто». Прогноз: Мхитарян и Джеко щедро накидают Лападуле с Филиппо Индзаги

18 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Беневенто». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Кротоне» оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Рома» — «Беневенто» 18 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Рома» — «Беневенто» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Серии А «Рома» — «Беневенто» (18.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. В пятницу матчей практически не было (отстрелялись только «Ренн» и «ПСЖ», получившие лишний день отдыха перед Лигой чемпионов), зато в выходные выбор колоссальный.

ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Гончаренко, Чалов и Влашич не смогут испортить дебют Шварцу В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.

В чемпионате Италии наступило время четвёртого тура. Он продолжится в воскресенье, 18 октября, пятью матчами. Самый поздний из них стартует в 21:45 мск в Риме, где местная «Рома» на стадионе «Олимпико» будет выяснять отношения с «Беневенто». Вроде бы имя фаворита очевидно, но есть деталь.



Дело в том, что новичок элитного дивизиона сейчас находится даже выше в турнирной таблице, чем стабильный участник еврокубков. Хотя оба клуба провели одинаковое количество матчей. Римляне нынче действительно переживают далеко не лучшие времена: остались без Лиги чемпионов, не смогли качественно усилиться, слабо стартовали.



В то же время нужно отметить «ведьм». Две победы в трёх турах — восхитительный результат, особенно если держать в уме предыдущий заход клуба в Серию А. Справедливости ради, подопечным Филиппо Индзаги повезло. Сперва они одержали волевую победу над «Сампдорией» (3:2).

«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз: палач «Ливерпуля» выдаст шоу, Варди и Шмейхель помогут «Лестер» много забивает и пропускает, а «львы» в прошлом туре отгрузили семёрку «Ливерпулю».

Там фаворит забил два мяча к 18-й минуте и просто выключился. Плюс проявилась слабая физическая подготовка — во втором тайме гости смотрелись гораздо свежее. Дальше было поражение от «Интера» со счётом 2:5. Интрига умерла ещё до перерыва, но всё же два мяча Самир Ханданович из сетки вытащил.



А перед паузой одолели крепкую «Болонью» (1:0). Строго говоря, «Беневенто» отскочил. Создал один момент за 90 минут, да и то после углового. И забил. А гости висели на чужих воротах, подали 10 корнеров, семь раз попали в створ. Вот только пробить Лоренцо Монтипо так и не смогли.



В общем, хороший старт не должен оттенять главное: защита у «ведьм» крайне слабая, а везение рано или поздно завершится. Это идеальный соперник для того, чтобы забить пару-тройку мячей, одержать яркую победу и вернуть уверенность. «Роме» сейчас её не хватает.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз: Моуринью придётся повозиться с Мойесом. Это же не «МЮ» «Шпоры» пропустили во всех восьми матчах сезона, а «молотобойцы» сейчас в порядке.

В первом туре получили техническое поражение из-за бюрократической ошибки, затем чуть не проиграли в большинстве «Ювентусу» (2:2). Единственный позитив — нервная победа над «Удинезе» перед международной паузой (1:0) при довольно бледном качестве футбола. Хозяева смотрелись не хуже.



В предыдущий заход «Беневенто» в Серию А обе очные встречи получились результативными — 5:2 и 4:0. Никаких проблем с голами тут быть не должно: гости ужасны в защите, зато свой гол-два исправно находят. А оборона у римлян не впечатляет, даже схема с тремя центральными защитниками не спасает от проблем.



Вариантов достаточно: тотал больше 3 гола за 1.87, обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08, а также 1Х + обе забьют за 1.95. Нам больше нравится первый вариант, но это дело вкуса.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Рома» — «Беневенто» 18 октября 2020 года

У «Беневенто» защиты практически нет — допускает новичок Серии А очень много, но на старте сезона везло. У «Ромы» ярких исполнителей в атаке достаточно, а вот в обороне тоже натуральный кошмар. Думается, три-четыре гола мы тут непременно увидим, благо что предыдущий заход «Беневенто» в элитный дивизион обернулся 11 мячами за 180 минут против римлян.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.87.