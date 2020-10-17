ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Гончаренко, Чалов и Влашич не смогут испортить дебют Шварцу

В 6 из 8 последних очных встреч забивалось не больше двух голов.

18 октября ЦСКА примет «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо» 18 октябоя

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (18.10.2020)

Октябрьская международная пауза благополучно завершилась. Сборная России провела три игры: на этот раз осталась без побед, но зато удалось сохранить первое место в третьей группе лиги В. Пора возвращаться к клубным чемпионатам – совсем скоро стартует групповой этап еврокубков.

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Однако сперва предстоит сыграть матчи национальных первенств. В Российской Премьер-Лиге на носу 11-й тур. Открылась программа четырьмя поединками 17 октября, а завершится ещё четырьмя на следующих день. Среди прочих в воскресенье ЦСКА примет «Динамо». Московское дерби начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».



«Армейцы» выглядят довольно неплохо в нынешнем сезоне. После 10 туров они замыкают топ-3 Российской Премьер-Лиги, набрав 19 баллов. Отставание от лидеров «Зенита» и «Спартака» составляет всего два пункта, так что пока положение довольно благоприятное.



Причём идёт команда Виктора Гончаренко довольно ровно, удаётся избегать затяжных неудачных серий. После домашнего поражения от «Локомотива» (0:1) красно-синие поехали в гости к «Уралу» и сумели победить со счётом 2:0. Любопытно что оба мяча гости забили в меньшинстве, а до того совсем не впечатляли.

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Красную карточку получил защитник Хёрдур Магнуссон, который на пару с юным Карповым достойно играл в центре обороны в последних четырёх турах. Теперь исландец отбывает дисквалификацию и помочь своей команде не сможет. Также под большим вопросом участие Марио Фернандеса, который был изолирован в сборной России из-за сомнительных тестов на коронавирус.



Зато вернулся после травмы Игорь Дивеев. Скорее всего, он и выйдет в центре защиты на предстоящий поединок. Сыграл в контрольном матче с «Арсеналом» (1:1) и Алан Дзагоев. При этом вернулись с хорошим настроением Кучаев, Обляков, Тикнизян и Чалов, они попали в финальную часть молодёжного Евро-2021.



В московском «Динамо» снова перемены. Вылет из Лиги Европы от скромнейшего грузинского «Локомотива» и неубедительная игра во внутреннем национальном первенстве привели к отставке Кирилла Новикова. Впрочем, он успел создать небольшой задел для преемника.

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В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые идут на пятой строчке. За 10 туров получилось набрать 17 баллов. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего лишь два пункта, то есть положение при всех трудностях более чем рабочее.



К матчу последнего перед международной паузой тура с «Краснодаром» москвичей готовил и. о. главного тренера Александр Кульчий. Получилось отлично. Динамовцы на своём поле победили со счётом 2:0. Правда, из-за перебора жёлтых карточек ближайший поединок пропустит защитник Сергей Паршивлюк.



Теперь «Динамо» взялся тренировать немец Сандро Шварц – экс-рулевой немецкого «Майнца» и хороший знакомый Юргена Клоппа. В штаб также вошли легенда клуба Андрей Воронин и работавший в «Шальке», «Падерборне» и «Ганновере» Волкан Булут. Немецкой бригаде предстоит оживить игру столичной команды.

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В предстоящем дерби с ЦСКА у них будет такая возможность. Дело в том, что у команды Виктора Гончаренко серьёзные кадровые проблемы в линии обороны. При этом не держать в уме игру в первом туре Лиги Европы не получится. Все мы помним, чем закончилось последнее выступление, придётся сильно постараться, чтобы не ударить в грязь лицом.



Главный тренер красно-синих наверняка будет действовать с оглядкой на первый тур в еврокубках. Уже 22 октября им предстоит выезд к австрийскому «Вольфсбергу», которого нужно обыгрывать. Второй момент – статистика личных встреч.



Последний раз ЦСКА выигрывал у «Динамо» аж в 2016 году. С тех пор соперники встретились шесть раз: четыре случая закончились ничьей, две победы записали на свой счет бело-голубые. При этом любопытно, что в шести из восьми последних очных встреч заходила ставка тотал меньше 2.5 мяча.

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На наш взгляд, в этот раз тоже не стоит ожидать от соперников града голов. «Армейцы» наверняка будут играть аккуратно перед еврокубками, а новому руководству динамовцев важно добыть первые очки с серьёзным оппонентом. Ждём сдержанной игры на три результата, шансы Шварца зацепиться в дебютном поединке осязаемы. Проверим тривиальный тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Динамо» 18 октября 2020 года

У ЦСКА на носу еврокубки, а с линией обороны серьёзные проблемы. У «Динамо» же новое руководство, которое наверняка захочет набрать очки в первом матче. Ждём от соперников аккуратной и сдержанной игры. Скорее всего, матч пойдёт на три результата, потому лезть в исход не рискнём. А вот классический тотал меньше 2.5 гола за 1.69 смотрится хорошо.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.