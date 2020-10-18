«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России

19 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 1.96, успех «Сочи» идёт за 3.42.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» 19 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» 19 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ ХК «Сочи» — «Салават Юлаев» Уфа (19.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все привыкли. На понедельник, 19 октября, запланированы сразу шесть матчей. В 19:30 мск в Сочи местный одноимённый клуб на стадионе «Большой» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым» в надежде прервать серию неудач.
Дела у хозяев откровенно не клеятся. Не помогла даже смена главного тренера: Александр Андриевский ушёл, его пост занял Евгений Ставровский. Четыре поражения подряд. Три из них — на своём льду. На указанном отрезке удалось зацепить лишь одно очко, да и тем гордиться сложно.
В родных стенах уступили скромному «Амуру» по буллитам (3:4 Б), хотя к середине второго периода вели со счётом 2:0. Также состоялись три поражения в основное время — 3:4 от СКА (не повезло, смотрелись заметно лучше), 2:7 от «Авангарда» (хорошо начали, дальше провал) и 1:4 от того же СКА (подвело меньшинство и слабая реализация).
Положение откровенно непростое. Всего 10 очков в 15 матчах и десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Конкуренты создали неплохой задел: до «Северстали» и «Витязя» по пять баллов, а ведь есть ещё «Спартак», который наверняка добавит и войдёт в кубковую восьмёрку.
У «Салавата Юлаева» дела постепенно идут на лад. Лидеры вернулись в строй, теперь им предстоит набирать физическую форму через матчи. Потому перепады и нестабильность в ближайшие дни обеспечены. Собственно, мы это уже увидели: вели 2:0 с «Куньлунем» и умудрились проиграть (3:5), зато потом по делу обыграли в гостях «Авангард» (4:3 Б).
Омичи жаловались на судейство, хотя арбитры тут ни при чём. Уфимцы смотрелись лучше, а главное — подопечные Боба Хартли забили в равных составах всего один раз, в дебюте. Ещё две шайбы пришли в большинстве. В равных составах ведущее звено зелёных доминировало, неслучайно Гранлунд и Маннинен закончили с показателем полезности «+2».
В общем, ставить на победу фаворита мы тут точно не рискнём. «СЮ», похоже, в ближайшее время будет лихорадить, а «Сочи» выйдет на лёд умирать. Благо что история противостояния полностью на стороне «леопардов». Они выиграли на своём льду четыре очные встречи из пяти. Цифры серьёзные.
В принципе, 1Х за крепкий коэффициент 1.90 смотрится здорово. Любители рисковать могут рассмотреть П1 с нулевой форой за 2.75 или 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.30. «Салават» свой гол-два найдёт с любым соперником, но и «Сочи» просто так не отступит.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» 19 октября 2020 года
У «Салавата» лидеры только вернулись в строй, в ближайшие дни они будут набирать форму через матчи, что чревато нестабильностью. А «Сочи» необычайно зол — надо приближаться к зоне плей-офф, иначе можно потерять сезон. В четырёх из пяти предыдущих очных встреч на своём льду «леопарды» брали верх. Рискнём сыграть от аутсайдера.
Ставка: победа «Сочи» с нулевой форой за 2.75.
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