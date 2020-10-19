UFC теряет одного бойца за другим — что происходит? На срыв боя Хабиб — Гэтжи вовсю принимают ставки.

Бой Хабиб — Гэтжи могут отменить! Один Нурмагомедов уже госпитализирован

24 октября Хабиб Нурмагомедов должен провести бой с Джастином Гэтжи за титул чемпиона в лёгком весе. Поединок пройдёт на «Бойцовской острове» в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 254. Букмекеры прогнозируют победу Хабиба. Поставить на Орла можно с коэффициентом 1.26. Выигрыш Гэтжи идёт за 4.10, а ничья доступна за 55.00.

Но те же самые букмекеры считают, что бой Хабиб — Гэтжи могут отменить. Турнир UFC 254 уже лишился нескольких бойцов. Неужели организаторы допустят срыв и главного события?

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи на UFC 254. Ждем продолжения победной серии! Первый бой Хабиба без отца. И в память о нем.

Хабиб — Гэтжи: дата боя, где смотреть прямую трансляцию

Турнир UFC 254 пройдёт 24 октября на «Бойцовской острове» в Абу-Даби. На событии будут приглашённые гости, но билеты для зрителей в продажу не поступили.

Трансляция основного кадра начнётся в 21:00 мск. Прямой эфир будет доступен на платформе Wink, сервисах UFC Fight Pass и more.tv, а также на канале UFC TB для пользователей «Ростелеком» и «Триколор».

Бой Хабиб — Гэтжи (если он состоится) бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Трансляция начнётся в 22:30 мск. Сам поединок с высокой вероятностью пройдёт в 23:00 или позже.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз, ставки и коэффициенты на отмену боя

Поставить на то, что бой Хабиб — Гэтжи не состоится в 2020 году, можно с коэффициентом 5.30. Это соответствует 19-процентной вероятности. Ставка в 1000 рублей может принести 5300 рублей в случае выигрыша.

Если поединок состоится, сыграет коэффициент 1.12 (81%). Здесь потенциальная выплата куда меньше: с 1000 рублей можно получить 1120 рублей.

Но как букмекерам пришла в голову мысль о срыве боя? Дело в том, что турнир UFC 254 уже понёс значимые потери.

7 октября Рафаэль дос Аньос сдал положительный тест на коронавирус. Бразилец должен был сразиться с Исламом Махачевым, но поединок, разумеется, отменили.

UFC так и не нашла кем заменить дос Аньоса, поэтому Махачев вынужден пропустить турнир.

16 октября коронавирус обнаружили у Синтии Кальвилио. Ей пришлось отказаться от встречи с Лорен Мерфи.

Кальвильо в бою с Мерфи может заменить Лилия Шакирова, но в таком случае поединок пройдёт уже в предварительной части турнира UFC 254.

18 октября Хабиб рассказал о состоянии двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который попал в одну из больниц в Дубае.

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка. Значит, так было суждено», — написал Хабиб в «Инстаграме».

Умар Нурмагомедов должен был сразиться с Сергеем Морозовым.

Таким образом, в главном карде UFC 254 не будет уже трёх изначально запланированных боёв. Но как бы ни подогревали ситуацию букмекеры, поединок Хабиб — Гэтжи должен состояться.

Хабиб проиграет американцу удушающим. Самые лютые ставки на бой UFC Гэтжи — Нурмагомедов Эта статья для тех, кто ставит ради развлечения и не боится проиграть. Есть даже коэффициент 251.0!

За здоровьем бойцов следят профессиональные команды. С весогонкой у Хабиба также полный порядок, что подтвердил его тренер Хавьер Мендес.

«Весогонка идёт отлично. Сейчас Хабиб весит меньше, чем он весил за такое же количество времени до предыдущего боя. Всё идёт очень хорошо. Какой обычный вес Хабиба в день боя? Я никогда его не спрашивал об этом. Он делает вес, и я понимаю, что всё прошло нормально. Никогда не спрашиваю его: «Сколько ты сейчас весишь?» Просто интересуюсь: «Всё идёт хорошо?» — «Да, тренер, всё отлично», — заявил Мендес.

Остаётся верить, что не подведёт и Гэтжи, а затем Хабиб одержит свою 29-ю победу подряд.