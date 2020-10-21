«Янг Бойз» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Педро не станут бушевать в Швейцарии

В четырёх матчах чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» забил всего три гола, а пропустил вообще один.

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» — «Рома». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Янг Бойз» оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Поставить на ничью предлагают за 3.82

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Янг Бойз» — «Рома» 22 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Янг Бойз» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на обе забьют можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Янг Бойз» — «Рома» (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Берне местный «Янг Бойз» на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» будет выяснять отношения с «Ромой», начало — в 19:55 мск. Естественно, изначально чемпион Швейцарии попал в квалификацию Лиги чемпионов, но там всё закончилось очень быстро.



0:3 в гостях у «Мидтьюллана», причём по делу. Возможности отыграться не было, поскольку три стартовых раунда квалификации состояли из одного поединка в связи с коронавирусом. Пришлось отправлять в раунд плей-офф Лиги Европы. Впрочем, с соперником повезло и никаких проблем не возникло.



Албанскую «Тирану» хватило на 40 минут, дальше фаворит быстро снял все вопросы. Уже к середине второго тайма преимущество достигло трёх мячей, оставшееся время превратилось в формальность. Так и закончили — 3:0. Римляне попали в групповой этап напрямую, поскольку финишировали пятыми в Серии А.

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В последние годы жёлто-чёрные много забивали, однако на старте нынешнего сезона с результативностью категорически не клеится. С «Мидтьюлланном» ничего не вышло, а в четырёх турах чемпионата Швейцарии отличились лишь трижды. В итоге — две победы и две ничьи, третье место в турнирной таблице.



При этом пропустили вообще всего один раз. Состав у «Ромы», конечно, покрепче, но говорить о какой-то стабильности не приходится. Не смогли забить «Вероне» (а потом получили 0:3 из-за ошибки с заявкой), чуть не проиграли в большинстве «Ювентусу» (2:2), с горем пополам дожали хилый «Удинезе» (1:0).



Единственная однозначно уверенная игра состоялась накануне. Но там соперник был откровенно слабый. «Беневенто» вернулся в элитный дивизион, защиты фактически нет. «Ведьмы» проиграли со счётом 2:5, хотя вплоть до середины второго тайма удерживали равенство.

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Потому проверять победу «Ромы» не рискнём, на своём поле «Янг Бойз» точно способен зацепиться. На наш взгляд, линия на тотал не особенно логична. Хозяева мало забивают и ещё меньше пропускают, а «волки» играют неровно и наверняка выставят экспериментальный состав.



На таком фоне большое количество голов мы вряд ли увидим. На тотал меньше 3 мяча букмекеры дают крепкий коэффициент 1.74, а любители рисковать могут рассмотреть тотал меньше 2.5 гола за 2.28.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Янг Бойз» — «Рома» 22 октября 2020 года

«Янг Бойз» в последние годы был результативен, но в нынешнем сезоне расклад иной. В единственном матче квалификации Лиги чемпионов не забили, в четырёх турах чемпионата Швейцарии отличились всего трижды. А пропустили вообще один раз. «Рома» наверняка побережёт лидеров и выпустит полуторный состав, так что проверим классический низ.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.28.