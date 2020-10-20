«Амур» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Азеведу и Тихонов потратят нервы в Хабаровске

В пяти из шести предыдущих очных встреч в Хабаровске хозяева забивали как минимум дважды.

21 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Ак Барс». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.66, успех «Амура» идёт за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» 21 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» 21 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 15.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Ак Барс» Казань (21.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На вторник запланирован всего один матч, зато в среду, 21 октября, будет гораздо интереснее. Сразу восемь поединков. Самый ранний из них стартует в 12:00 мск. Разумеется, в Хабаровске на «Платинум Арене».

Местный «Амур» будет принимать «Ак Барс». Хозяева встрепенулись и постепенно вошли во вкус. Лишь в четырёх из 11 предыдущих встреч они не смогли зацепить очки, для скромного коллектива это хороший показатель. Лидеры вернулись в строй и набрали форму, Сергей Светлов притёрся к хоккеистам, частенько напоминает о себе большинство.

Накануне «тигры» во второй раз в сезоне одержали две победы подряд. И теперь попробуют впервые зацепить третью. Правда, соперник очень грозный — «Ак Барс», который оказался лучшим на Востоке по итогам минувшего регулярного чемпионата и входит в число лидеров сейчас.

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Сперва дальневосточники забодали в гостях колючий «Сочи» (4:3 Б). Схватили 0:2 к середине второго периода, но не опустили рук и забрали второе очко в серии буллитов. А накануне в родных стенах разгромили «Йокерит», а это дорогого стоит. Финны держали интригу два периода, а в заключительной 20-минутке откровенно встали (4:1).

«Амур» потихоньку подобрался вплотную к зоне плей-офф, выйдя на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Почти все конкуренты провели меньше игр, но это сейчас второстепенный вопрос. Гораздо важнее, что клуб преодолел кошмарный старт и подтвердил серьёзность намерений. Это полноценный кандидат на плей-офф.

У «Ак Барса» уровень амбиций принципиально иной. Команда по-прежнему не может обрести стабильность из-за отсутствия целого ряда важных исполнителей. В результате приходится много доверять молодёжи, а на лидеров выпадает огромная нагрузка. Просто потому что равнозначной замены не осталось.

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Накануне казанцы очень легко разобрали на запчасти «Сибирь». К концу первого периода повели с разницей в три шайбы и спокойно довели дело до победы, сэкономив силы. Кирилл Петров оформил дубль. В Хабаровске легче не будет, история противостояния с этим полностью согласна.

В семи предыдущих поединках «барсы» лишь дважды выиграли с разницей более чем в одну шайбу. В одном из них дело закончилось со счётом 4:2, заключительный гол закинули в пустые ворота за две секунды до сирены. Единственная игра при Дмитрии Квартальнове докатилась до серии буллитов, где всё решили Азеведу и Воронков (3:2 Б).

В общем, лезть в большие форы слишком опасно. Мы бы выбирали между П1 с форой (+1.5) за 1.73 и ИТБ 1.5 гола «Амура» за 1.85. В пяти из шести последних очных встреч в Хабаровске хозяева забрасывали как минимум две шайбы. А клуб из Татарстана по-прежнему обходится без двух основных голкиперов.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Ак Барс» 21 октября 2020 года

«Амур» постепенно добавляет: в семи из 11 последних матчей набрали очки, накануне разгромили «Йокерит». У «Ак Барса» по-прежнему существуют кадровые проблемы, нестабильность тоже никуда не делась. Возьмём ИТБ 1.5 гола хозяев за 1.85. В пяти из шести предыдущих очных встреч в Хабаровске эта ставка доезжала.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Амура» за 1.85.