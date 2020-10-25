«Динамо» — «Витязь». Прогноз: Ерёменко с Ежовым порадуют Крикунова и Кравеца

Соперники находятся в таблице ниже, чем рассчитывали. Надо добавлять.

26 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.66, успех «Витязя» идёт за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Витязь» 26 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо Москва» — «Витязь» 26 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Москва» — «Витязь» (26.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В понедельник, 26 октября, выбор будет солидный. Запланированы сразу пять матчей. В 19:30 мск в Москве местное «Динамо» на «ВТБ Арене» имени Аркадия Чернышёва начнёт выяснять отношения с «Витязем».

Соперникам в последнее время категорически не хватает стабильности. Эпизодически играют очень бодро, но и провалы происходят регулярно. У бело-голубых всего две победы в пяти предыдущих встречах: яркая над СКА (4:3) и нервная — над вторым составом минского «Динамо» (5:2).

Плюс три поражения — от ЦСКА (0:2), «Локомотива» (2:3 ОТ) и ещё раз ЦСКА (1:2). Как видно, календарь был жутким, а все неудачи состоялись на тоненького. В общем, полёт нормальный. Пропускать стали заметно меньше (хотя вратари порой чудят), Владимир Крикунов вернулся на скамейку.

У Хабиба нет соперников. Он убрал с пути Гэтжи на UFC 254 и ошеломил букмекеров Американец не стал проблемой. Единственная сенсация — заявление Нурмагомедова о завершении карьеры.

Положение не самое лучшее, но вполне рабочее: 20 очков в 17 матчах, шестая строчка в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» и минское «Динамо» находятся совсем рядом, так что возможности побороться как минимум за топ-4 и преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина ещё предоставятся.

У «Витязя» дела обстоят хуже — три поражения в четырёх поединках. Календарь тоже был непростой: уступили «Автомобилисту» (3:4), СКА (1:5) и даже ХК «Сочи» (2:5), зато показали характер и вырвали победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3). Проблема одна — конкуренты не дремлют.

«Спартак» выбрался из ямы и прибавил, а «Северсталь» сбавлять обороты не планирует. В результате подопечные Михаила Кравеца выпали из зоны плей-офф. Сейчас они располагаются на девятой строчке Запада. Отставание минимальное, но браться за ум нужно как можно скорее.

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Линия выглядит логично: бело-голубые смотрелись достойно на фоне фаворитов, а клуб из Подольска они заметно превосходят по подбору исполнителей. Плюс свой лёд. Однако на П1 дают скромные 1.66, а лезть в форы опасно. Всё же «Витязь» редко опускается ниже определённой планки, как было со СКА.

Стоит присмотреться к тоталу меньше 5.5 гола за 1.92. «Динамо» стало меньше пропускать, да и три предыдущие очные встречи получились не самыми результативными — 3:1, 1:4, 1:2. Альтернативный вариант — ИТМ 2 гола «Витязя» за 1.97. Положение в таблице у соперников не самое простое, нужно внимательнее действовать в обороне.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Витязь» 26 октября 2020 года

«Динамо» в последнее время выигрывает редко, но тут нужно учитывать тяжелейший календарь. Оборона у бело-голубых добавила, пропускать стали реже. А «Витязь» выпал за пределы зоны плей-офф и будет кусаться изо всех сил. Ждём сравнительно осторожный хоккей, при котором четыре-пять шайб видятся потолком.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92.