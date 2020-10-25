«Байер» — «Аугсбург». Прогноз: 6:2 с «Ниццей» вдохновят Беллараби, Демирбая и Арангиса

«Аугсбург» приятно удивил на старте сезона, но в Леверкузене ему будет трудно.

26 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Аугсбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 6.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Байер» — «Аугсбург» 26 октября

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Байер» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Бундеслиги «Байер» Леверкузен — «Аугсбург» (26.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты, основная часть матчей состоялась в выходные, но и в понедельник будет на что посмотреть.

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Естественно, закрывать тур в основном выпало командам, которым в четверг пришлось выступать в Лиге Европы. Скажем, пятый тур немецкой Бундеслиги завершится поединком «Байера» и «Аугсбурга», который начнётся 26 октября в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в 22:30 мск.



«Фуггеры» — один из приятных сюрпризов на старте сезона в Германии. В четырёх встречах набрали семь очков, хотя календарь оказался непростым. Начали с эмоциональной победы над «Унионом» в Берлине: долго вели в счёте, пропустили, однако не опустили рук и в концовке забили дважды (3:1).



Дальше состоялась натуральная сенсация — на своём поле хлопнули дортмундскую «Боруссию» (2:0), причём по делу. «Шмели» владели территорией, но по-настоящему опасных моментов практически не создали. В третьем туре «Аугсбург» выстоял в гостях у крепкого «Вольфсбурга» (0:0), хотя там повезло. Шесть сейвов совершил вратарь.

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Неделю назад состоялось первое поражение. Впрочем, там соперник тоже был ого-го. В родных стенах ничего не смогли поделать с «РБ Лейпциг» (0:2). Строго говоря, гости оказались к третьему мячу ближе, чем хозяева — к первому. Но в любом случае работа Хайко Херрлиха заслуживает самых тёплых слов.



Фигура главного тренера «фуггеров» только добавляет интереса этому матчу. Дело в том, что Херрлих начинал игровую карьеру именно в «Байере», а в 2017-2018 годах возглавлял леверкузенцев. Естественно, для него эта битва будет особенно важна. Благо что «фармацевты» пока испытывают трудности.



Кай Хаверц ушёл в «Челси», без него созидание даётся с большим трудом. Команда не проигрывает, но и похвастать особо нечем: одна победа в четырёх турах, всего три забитых мяча. Единственное — календарь был неприятным («Вольфсбург», «РБ Лейпциг», выезд к «Майнцу»).

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Зато в четверг удалось славно покуражиться в Лиге Европы. Разнесли «Ниццу» со счётом 6:2. Вплоть до 79-й минуты всё было довольно прилично, зато за оставшееся время немцы успели закатить три мяча. Думается, такое выступление добавит им уверенности в собственных силах. Пора выползать из середины таблицы Бундеслиги.



Собственно, в последние годы «фуггеры» — лакомый кусочек для «Байера». В четырёх предыдущих случаях фаворит неизменно одерживал победы. В двух случаях даже добивался разгрома — 1:0, 4:1, 3:0 и 2:0. Состав у леверкузенцев мощнее, плюс своё поле. Кадровых потерь практически нет.



Потому не будем мудрить и сыграем от хозяев. П1 за 1.59 сгодится разве что для экспресса, а вот П1 с форой (-1) за 1.95 смотрится хорошо. Вариант посмелее — П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.06. Защита у «Аугсбурга» хорошая, полную авоську аутсайдер вряд ли получит.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «Аугсбург» 26 октября 2020 года

«Аугсбург» здорово стартовал и даже успел обыграть дортмундскую «Боруссию», но было это на своём поле. «Байер» пришёл в себя, добыл две победы подряд (в том числе 6:2 с «Ниццей» в Лиге Европы»), а с «фуггерами» он традиционно играет здорово. В четырёх предыдущих очных встречах «фармацевты» оказались сильнее. Поставим на фаворита с форой.



Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.95.