«Сочи» — «Йокерит». Прогноз: берегитесь, финны! Рундблад, Третьяк и Батыршин добавляют

«Шуты» только вышли с карантина и уже успели получить 2:5 в Череповце.

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Сочи» идёт за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Йокерит» 3 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сочи» — «Йокерит» 3 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ХК «Сочи» — «Йокерит» Хельсинки (03.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Уже 5 ноября стартует первый этап Евротура, на который сборная России поедет молодёжным составом. Первенство возобновится 10 ноября.

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До тех пор регулярно выходить на лёд будут только «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесённые встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. 3 ноября в Сочи местный одноимённый клуб сразится с «Йокеритом».

Соперники находятся за пределами зоны плей-офф и соседствуют в турнирной таблице Западной конференции. Вот только на этом их сходство заканчивается. У финнов положение вполне рабочее, поскольку они дважды садились на карантин и сыграли гораздо меньше остальных.

Они набрали 21 балл в 16 поединках — график более чем крепкий, по проценту набранных очков идут четвёртыми на Западе. Просто остальные провели на пять-шесть матчей больше. В конце октября «джокеры» во второй раз взяли паузу из-за коронавируса, вернувшись в дело только накануне.

«Верона» — «Беневенто». Прогноз: Индзаги, Калинич, Лападула и Глик накажут букмекеров В пяти из шести предыдущих очных встреч заходила ставка «обе забьют — нет».

Получилось неудачно. В воскресенье разгромно проиграли «Северстали» (2:5). Здорово провели первый период и к 37-й минуте даже вели в счёте, однако дальше просели. Череповчане потихоньку наращивали давление и караулили ошибки: забили в меньшинстве, затем реализовали удаление. Ещё две шайбы закинули уже в пустые ворота.

Непосредственно по качеству хоккея у подопечных Лаури Марьямяки всё было вполне неплохо, хотя нескольких важных исполнителей не хватало. Основная проблема — физическая готовность. Разница в движении ближе к концу второго периода стала заметной, «Северсталь» выиграла «конёк» и взяла два очка.

«Сочи» тем временем испытывает колоссальные проблемы. Жуткую серию из шести поражений закрыли, но стабильности нет и близко. Календарь стал попроще, тренера сменили — а результаты остаются примерно на том же уровне. Сейчас подопечные Евгения Ставровского идут десятыми на Западе, отставая от восьмой строчки на восемь очков.

«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз: Эмери, Алькасер и Коклен ворвутся в топ-4 Примеры «Вильярреал» наловчился набирать очки с середняками и аутсайдерами, а гости ни разу не выиграли.

Пока не смертельно, но уже критично. Накануне проиграли «Витязю» в родных стенах, хотя корить себя не в чем. Дважды отыгрывались по ходу матча, сравняли счёт за 92 секунды до сирены и ушли в овертайм. Там быстро проиграли (3:4 ОТ), однако очко всё же зацепили. Уже кое-что.

Пожалуй, букмекеры несколько переоценивают гостей. Финны сейчас находятся не в оптимальном состоянии. Только вышли с карантина, нескольких лидеров не хватает. «Сочи» тем временем в третий раз подряд сыграет на своём льду — никаких перелётов и дополнительной усталости.

Думается, в движении хозяева не уступят. Благо что статистика очных встреч крепкая: девять побед и восемь поражений. Букмекеры дают крепкий коэффициент 1.83 на классические 1Х. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите 1Х + тотал больше 3.5 гола за дивные 2.60. «Йокерит» — верховой коллектив, а «леопарды» в последнее время поправили результативность.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Йокерит» 3 ноября 2020 года

«Йокерит» только вышел со второго карантина. Накануне он разгромно проиграл «Северстали», заметно сдав во второй половине. Похоже, уровень физической готовности оставляет желать лучшего, да и нескольких игроков основы не хватает. «Сочи» в третий раз подряд сыграет на своём льду, а результативность в последнее время улучшилась. Возьмём 1Х за 1.83.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.83.