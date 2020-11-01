«Сочи» — «Йокерит». Прогноз: берегитесь, финны! Рундблад, Третьяк и Батыршин добавляют

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Йокерит». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Сочи» идёт за 3.40.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Йокерит» 3 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сочи» — «Йокерит» 3 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ ХК «Сочи» — «Йокерит» Хельсинки (03.11.2020)
Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Команды наконец-то получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Уже 5 ноября стартует первый этап Евротура, на который сборная России поедет молодёжным составом. Первенство возобновится 10 ноября.
До тех пор регулярно выходить на лёд будут только «Барыс», «Йокерит» и рижское «Динамо». Иностранным клубам нужно нагонять остальных и проводить перенесённые встречи, поскольку они уходили на карантин из-за коронавируса. 3 ноября в Сочи местный одноимённый клуб сразится с «Йокеритом».
Соперники находятся за пределами зоны плей-офф и соседствуют в турнирной таблице Западной конференции. Вот только на этом их сходство заканчивается. У финнов положение вполне рабочее, поскольку они дважды садились на карантин и сыграли гораздо меньше остальных.
Они набрали 21 балл в 16 поединках — график более чем крепкий, по проценту набранных очков идут четвёртыми на Западе. Просто остальные провели на пять-шесть матчей больше. В конце октября «джокеры» во второй раз взяли паузу из-за коронавируса, вернувшись в дело только накануне.
Получилось неудачно. В воскресенье разгромно проиграли «Северстали» (2:5). Здорово провели первый период и к 37-й минуте даже вели в счёте, однако дальше просели. Череповчане потихоньку наращивали давление и караулили ошибки: забили в меньшинстве, затем реализовали удаление. Ещё две шайбы закинули уже в пустые ворота.
Непосредственно по качеству хоккея у подопечных Лаури Марьямяки всё было вполне неплохо, хотя нескольких важных исполнителей не хватало. Основная проблема — физическая готовность. Разница в движении ближе к концу второго периода стала заметной, «Северсталь» выиграла «конёк» и взяла два очка.
«Сочи» тем временем испытывает колоссальные проблемы. Жуткую серию из шести поражений закрыли, но стабильности нет и близко. Календарь стал попроще, тренера сменили — а результаты остаются примерно на том же уровне. Сейчас подопечные Евгения Ставровского идут десятыми на Западе, отставая от восьмой строчки на восемь очков.
Пока не смертельно, но уже критично. Накануне проиграли «Витязю» в родных стенах, хотя корить себя не в чем. Дважды отыгрывались по ходу матча, сравняли счёт за 92 секунды до сирены и ушли в овертайм. Там быстро проиграли (3:4 ОТ), однако очко всё же зацепили. Уже кое-что.
Пожалуй, букмекеры несколько переоценивают гостей. Финны сейчас находятся не в оптимальном состоянии. Только вышли с карантина, нескольких лидеров не хватает. «Сочи» тем временем в третий раз подряд сыграет на своём льду — никаких перелётов и дополнительной усталости.
Думается, в движении хозяева не уступят. Благо что статистика очных встреч крепкая: девять побед и восемь поражений. Букмекеры дают крепкий коэффициент 1.83 на классические 1Х. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите 1Х + тотал больше 3.5 гола за дивные 2.60. «Йокерит» — верховой коллектив, а «леопарды» в последнее время поправили результативность.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Йокерит» 3 ноября 2020 года
«Йокерит» только вышел со второго карантина. Накануне он разгромно проиграл «Северстали», заметно сдав во второй половине. Похоже, уровень физической готовности оставляет желать лучшего, да и нескольких игроков основы не хватает. «Сочи» в третий раз подряд сыграет на своём льду, а результативность в последнее время улучшилась. Возьмём 1Х за 1.83.
Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.83.
- 1 ноября 2020
-
22:31
-
19:52
-
19:40
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05