«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз: Эмери, Алькасер и Коклен ворвутся в топ-4 Примеры

2 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Вальядолид». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вильярреала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Вальядолид» 2 ноября 2020

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Вальядолид» 2 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.00.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Вальядолид» (02.11.2020)

Вторая международная пауза завершилась, позади уже два тура группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные первенства. Топ-клубы подключились в выходные, но и на понедельник в топ-5 европейских лиг кое-что осталось.

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В Ла Лиге подходит к концу восьмой тур. Его программа завершится в понедельник, 2 ноября, одним матчем. В Вильярреале местный одноимённый клуб на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» сразится с «Вальядолидом», начало — в 23:00 мск. Старт сезона сложился для соперников прямо противоположным образом.



У «жёлтой субмарины» всё в порядке. Пришли в себя после жуткого разгрома от «Барселоны» в третьем туре и больше не проигрывали. Хотя уже успели нанести визит в Мадрид к «Атлетико», где скатали нулевую ничью. Справедливости ради, в остальном календарь был более чем простым.



Ни одного реального претендента на еврокубки: «Уэска» (1:1), «Эйбар» (2:1), «Алавес» (3:1), «Валенсия» (2:1) и «Кадис» (0:0). Однако стабильно набирать очки с середняками и аутсайдерами крайне важно для претендента на зону Лиги чемпионов. Кроме того, ближайший оппонент тоже скромный.

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«Вальядолид» в последнее время считался крепким середняком Ла Лиги: блистал редко, однако ниже определённой планки не опускался. А сейчас как отрезало. Жалкие три очка в семи турах при полном отсутствии побед. А это, на секундочку, чистое последнее место в турнирной таблице.



Правда, нужно отметить несколько факторов. Первый — гости выглядят достойно, проигрывают исключительно в один-два мяча. В нескольких случаях им откровенно не повезло. Второй — кадровые потери. Нет Кико, Хави Санчеса и Начо, под вопросом участие Гвардиолы и Эль-Амика.



«Пусела» мало забивает, зато в обороне всё худо-бедно прилично. Больше двух мячей не пропустили ни разу, хотя уже пересеклись с мадридским «Реалом», «Бетисом» и «Реалом Сосьедад». Разумеется, состав у подопечных Унаи Эмери мощнее, да и своё поле им поможет. В то же время предпосылок для разгрома тут не видно.

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«Вильярреал» в четверг проводил матч Лиги Европы с «Карабахом» в Турции. Вырвал победу в концовке (3:1), но затратил определённые силы. А «Вальядолид» готовился в недельном цикле. Думается, нас ждёт довольно вязкий футбол, в котором хозяева будут иметь преимущество. А там всё зависит от реализации.



Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.20 (доезжала в четырёх предыдущих очных встречах из пяти) и П1 + тотал меньше 3.5 гола за 2.22 (в четырёх из семи). Вариант посмелее — П1 всухую за 2.65. «Жёлтая субмарина» ни разу не пропускала больше одного мяча, а у гостей с созиданием туго.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура Ла Лиги «Вильярреал» — «Вальядолид» 2 ноября 2020 года

«Вальядолид» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании: без побед в семи матчах, всего три очка. Пропускает не так много, а вот созидание даётся с колоссальным трудом. «Вильярреал» тем временем исправно набирает очки с середняками и аутсайдерами, а больше одного гола ни разу не пропускал. Напрашивается П1 через общий низ.

Ставка: победа «Вильярреала» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.