«Эльче» — «Сельта». Прогноз: Эмилиано Ригони расстроит Нолито, Аспаса и Дениса Суареса

6 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Сельта». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Эльче» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эльче» — «Сельта» 6 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эльче» — «Сельта» 6 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.53. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.20.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Сельта» (06.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. В испанской Примере добрались до девятого тура, он стартует 6 ноября в Эльче. Местный одноимённый клуб на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» сразится с «Сельтой», начало — в 23:00 мск.



Старт сезона у «кельтов» откровенно не задался. Безвыигрышная серия достигла шести встреч, хотя календарь казался вполне рабочим. Здесь были не только «Барселона» (0:3), «Атлетико» (0:2) и «Реал Сосьедад» (1:4), но и «Вальядолид» (1:1) с «Осасуной» (0:2) и «Леванте» (1:1). А результата нет.



Продвинутая статистика уверяет, что «Сельта» — самый невезучий коллектив Ла Лиги на данный момент. Отчасти это действительно так, в паре-тройке матчей выглядели заметно лучше соперников и имели все шансы добиться большего. Не хватает главного — концентрации в обороне и реализации.

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Большинство пропущенных мячей — следствие индивидуальных ошибок. Пару раз начудачили при стандартах, несколько голов получили после потерь на своей половине поля. Итог печален — 14 мячей за восемь туров, больше в чемпионате Испании не пропустил никто. Всего шесть очков в активе, 17-е место.

«Эльче» чувствует себя гораздо увереннее. Новичок элитного дивизиона знает себе цену и даже не пытается делать то, в чём не силён. Он отдаёт территорию, ставит на дисциплину и караулит контратаки. Очень колючая команда, редко допускающая ошибки. Зато умеющая за них наказывать.



Сыграла всего шесть поединков (в стартовых турах выпали «Барселона» и «Севилья», получившие отсрочку из-за выступлений в еврокубках), набрала 10 очков. И обосновалась в середине турнирной таблицы. Всего семь пропущенных мячей, шесть из которых — от «Реала Сосьедад» и «Бетиса».

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С соперниками попроще очки набираются исправно. Обыграли «Эйбар» (1:0), «Алавес» (2:0) и находящуюся в глубоком кризисе «Валенсию» (2:1), скатали нулевую ничью с «Уэской». «Сельта» традиционно неуютно чувствует себя с командами такого формата. Тем удивительнее наблюдать котировки букмекеров.



Состав у гостей действительно покрепче, но пока им это абсолютно не помогает. «Эльче» отдаст территорию и будет караулить ошибки, а их у «кельтов» в последнее время достаточно. Ожидается вязкий и низовой футбол, в котором два-три мяча кажутся потолком. А шансы хозяев на своём поле никак не ниже.



В принципе, даже на 1Х дают нестыдный коэффициент 1.69, так что можно не мудрить. Варианты посмелее — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98 и П1 с нулевой форой за 2.53. Ждём тут чего-то вроде 1:1.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура Ла Лиги «Эльче» — «Сельта» 6 ноября 2020 года

«Эльче» — колючая и организованная команда, набравшая 10 очков в шести турах. «Сельта» на старте сезона играет не то чтобы плохо, но очень уж много ошибается в обороне. И потому находится прямо перед зоной вылета. На своём поле шансы новичка элитного дивизиона как минимум не ниже, с такими соперниками «кельты» традиционно чувствуют себя некомфортно.

Ставка: «Эльче» не проиграет за 1.69.