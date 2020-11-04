Россия — Финляндия. Прогноз: Ларионов с Аскаровым ответят на истерики финских журналистов

5 ноября в первом матче первого этапа Еврохоккейтура сборная России сыграет с Финляндией. Прогноз на матч Кубка Карьялы от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут финны. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на игру Россия — Финляндия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 4.70. Победу команды Юкки Ялонена букмекеры оценивают коэффициентом 1.71.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Финляндия 5 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Финляндия 5 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.90.

Прогноз и анализ матча Кубка Карьялы Россия — Финляндия (05.11.2020)

Позади два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Пришло время для Евротура, который в нынешнем сезоне вызвал непривычно солидное количество шума. Турнир решили проводить в прежнем объёме, несмотря на коронавирус. По традиции начнут Кубком Карьялы, зрители тоже будут.

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Правда, только на матчах домашней команды. То есть Финляндии. И не более 4500 человек. Но это уже кое-что. По нынешним временам более чем внушительное число, звуковая поддержка должна ощущаться. Остальные поединки пройдут без болельщиков. Участники проживают в одном отеле, чтобы снизить риск заражения.

Причина шума проста — сборная России отправилась в Хельсинки молодёжным составом под руководством Игоря Ларионова. Это будет самый молодой коллектив за всю историю турнира. Разумеется, многие тут же заговорили о неуважении, а некоторые журналисты (по большей части финские) начали натуральную истерику.

Хотя логика в действиях ФХЛ есть, причём железобетонная. Дело в том, что молодёжка из-за COVID-19 осталась без Суперсерии и промежуточных соревнований, а после смены главного тренера собираться на МЧМ с листа по умолчанию чревато. Игровая практика тут крайне необходима, а ведь до старта осталось не так много.

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Второй момент — молодые хоккеисты поймут, как устроен “пузырь”, с которым им придётся иметь дело на МЧМ зимой. Ну и главное — это бесценный опыт с минимальными рисками. Даже три поражения из трёх на Кубке Карьялы не станут проблемой. Терять тут абсолютно нечего.

Разумеется, шансы сборной России в Финляндии невелики. И всё же списывать её раньше времени не стоит. Состав тут вполне рабочий. Подавляющее большинство хоккеистов имеет стабильное игровое время в КХЛ. По большей части это ограниченные минуты, но всё же.

Больше остальных вопросов вызывает линия обороны, хотя это традиционная история для любой сборной России последних лет. Известных имён достаточно: в воротах есть Ярослав Аскаров, в атаке — Егор Чинахов, Родион Амиров, Василий Подколзин, Данил Башкиров. Скучно тут точно не будет.

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У финнов состав тоже не оптимальный. На домашний этап Евротура они вызвали лишь тех хоккеистов, кто выступает в национальном первенстве. То есть представителей КХЛ нет. Оттого известных российским болельщикам хоккеистов тут практически не наблюдается, зато имеется сразу несколько талантливых исполнителей, которых в ближайшие пару-тройку лет ждут в НХЛ.

Баланс сил очевиден. Номинально суоми считаются гостями, но понятно, что преимущество своего льда и поддержка болельщиков окажутся на их стороне. Состав у них более сбалансирован — есть опытные хоккеисты, есть молодёжь. Котировки букмекеров кажутся логичными. Думается, подопечные Игоря Ларионова будут добавлять по ходу турнира, шансы зацепиться в первую очередь предоставятся в двух оставшихся поединках.

Ну а пока логичнее всего ожидать голов. Большое количество молодёжи с обеих сторон, минимальная цена ошибки. Должно быть много эмоций, мало возни в средней зоны и внушительное количество моментов. Пять-шесть шайб мы тут наверняка увидим, благо что удалений на первом этапе Евротура всегда было достаточно.

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Тотал больше 5 шайбы за 1.78 и “обе забьют больше 1.5 гола” за 1.85 выглядят надёжно. Варианты посмелее — ТБ 5.5 гола за 2.25 и Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.97. Скорее всего, россияне смогут отличиться пару раз, но сами пропустят побольше.

Прогноз и ставки на матч Евротура Россия — Финляндия 5 ноября 2020 года

Сборная России приехала в Финляндию молодёжным составом. Финны тоже не могут рассчитывать на всех лучших: брали только игроков из внутреннего первенства, молодёжи достаточно. Шансы суоми гораздо выше, у них банально больше опытных исполнителей. Плюс поддержка зрителей. Ждём бодрого и яркого хоккея, в котором россияне забьют как минимум парочку. Правда, за очки зацепиться будет сложно.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.78.