«Лестер» — «Брага». Прогноз: Гайтан пробьёт Шмейхеля, Джейми Варди не станет молчать

5 ноября состоится матч 3-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — «Брага». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех португальского клуба оценён в 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Лестер» — «Брага» 5 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы G «Лестер Сити» — «Брага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — «Брага» (05.11.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, третий тур скоро стартует и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание отечественных болельщиков приковано к представителям из России, но есть и другие интересные пары. Например, 5 ноября в группе G Лиги Европы английский «Лестер Сити» примет португальскую «Брагу», начало – в 23:00 мск.

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Подопечным Брендана Роджерса удалось быстро выйти из кризиса и избежать серии поражений, сейчас они хороши. В четырёх последних матчах добыты четыре победы при десяти забитых мячах. Хотя соперники попались не из робкого десятка.



В Лиге Европы были побиты украинская «Заря» и греческий АЕК, а в чемпионате Англии — «Арсенал» и «Лидс Юнайтед». Любопытно, что за эти 360 минут голкипер команды Каспер Шмейхель пропустил только два мяча. И это при внушительном количестве травмированных игроков обороны.



В АПЛ «лисы» с 15 очками в копилке идут на втором месте, до лидирующего «Ливерпуля» не хватает всего одного пункта. А в группе G Лиги Европы они делят первое место как раз с «Брагой», набрав все шесть возможных очков. А потому предстоящие очные поединки могут определить победителя всей группы.

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Впрочем, списывать со счетов португальцев не стоит. Их положение крайне похожее. Помимо лидерства в еврокубковой группе, они замыкают тройку лидеров в родной португальской Примейре. Лиссабонский «Спортинг» оторвался всего на четыре балла, а «Бенфика» – на три. Всё рядом, всё близко.



Примечательно, что «оружейники» сами имеют внушительную серию побед. За шесть последних поединков они не потеряли ни одного очка и забили 13 голов при двух пропущенных. Англичанам даже на своём поле следует быть осторожнее, забивать тут есть кому.



Напрашиваются голы в обе стороны. Атака у «Лестера» в порядке: Джейми Варди набирает форму, разыгрался Юри Тилеманс. Однако с обороной всё не так гладко. В целом, вариант для ставки неплохой, тем более букмекеры дают на него нестыдный коэффициент 1.80.

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Вариант посмелее – 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.36. Всё же «лисы» выиграли пять из шести последних домашних матчей в еврокубках, не проиграв при этом ни разу. Да и в трёх из четырёх предыдущих поединков с их участием пробивался верх. Что-то вроде 2:1 или 2:2 тут вполне вероятно.

Логика простая: атаки с обеих сторон в порядке, а положение в группе крайне комфортное. Перестраховываться и бояться ошибок смысла нет, можно с чистой душой играть в атаку и получать удовольствие.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Брага» 5 ноября 2020 года

«Лестер» набрал неплохой ход, в четырёх предыдущих играх добыв четыре победы. На своём поле английский клуб выступит фаворитом, но недооценивать «Брагу» не стоит. Португальцы имеют серию из шести побед, навязать борьбу они в состоянии. Ждём голов в обе стороны, благо что турнирное положение позволяет не перестраховываться и идти вперёд большими силами.



Ставка: обе забьют за 1.80.