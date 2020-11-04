«Милан» — «Лилль». Прогноз: «доги» позарятся на великую серию Златана Ибрагимовича и Пиоли

5 ноября состоится матч 3-го тура Лиги Европы «Милан» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех французского клуба оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Милан» — «Лилль» 5 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч группы H «Милан» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы «Милан» — «Лилль» (05.11.2020)

Групповой этап Лиги чемпионов в самом разгаре, третий тур скоро стартует и в Лиге Европы. Естественно, всё внимание отечественных болельщиков приковано к представителям из России, но есть и другие интересные пары. Например, 5 ноября в группе H Лиги Европы итальянский «Милан» примет французский «Лилль», начало – в 23:00 мск.

«Фейеноорд» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич принесут России первую победу в евросезоне Команда Дика Адвоката на спаде: лишь одна победа за пять игр и девять пропущенных мячей.

Удивительная серия миланцев продолжает растягиваться. Они не проигрывают с начала марта, то есть уже восемь месяцев. Из-за коронавируса, правда, выпали несколько месяцев. И всё же — 24 матча без поражений. Подобных отрезков в XXI веке у клуба не случалось и близко.



За уверенной домашней победой во втором туре Лиги Европы над чешской «Спартой» (3:0) последовал успех в шестом туре итальянской Серии А. Россонери гостили у аутсайдера «Удинезе» и добыли три очка (2:1). Примечательно, что победный гол забил Златан Ибрагимович ударом через себя. Блистательный швед продолжает демонстрировать шикарную форму.



Триумф в шестом туре чемпионата Италии стал для команды Стефано Пиоли пятым в текущем розыгрыше. Имея 16 баллов в копилке, она по-прежнему единолично лидирует в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Сассуоло» отстаёт на два пункта, а у «Ювентуса» и «Аталанты» по 12 баллов.

«Арсенал» — «Мольде». Прогноз: с «МЮ» Артета разобрался, теперь очередь норвежцев «Арсенал» стартовал в Лиге Европы с двух побед. Третья снимет вопрос о попадании в плей-офф.

Букмекеры справедливо считают итальянцев фаворитом предстоящего поединка. Однако им следует быть аккуратнее. В последнее время подопечные Пиоли стали часто пропускать: за пять последних матчей набралось шесть пропущенных. Хотя предпосылки для оптимизма имеются: Доннарумма переболел коронавирусом, в минувшие выходные он уже отыграл матч в Серии А.



«Лиллю» вполне по силам навязать борьбу итальянцам на «Сан-Сиро». Французский клуб в двух турах Лиги Европы отгрузил целых шесть мячей: четыре пражской «Спарте» (4:1) и два шотландскому «Селтику» (2:2). То есть с атакой тут полнейший порядок.



В родном чемпионате Франции у «догов» тоже всё идёт довольно неплохо. После девяти туров с 19 очками в активе они занимают вторую строчку в таблице. Отставание от лидера «ПСЖ» составляет всего два пункта. Учитывая принципиальное иные возможности парижан, рассчитывать на большее просто наивно.

«Бенфика» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард, Вертонген и Вайгль приблизят выход в плей-офф Соперники набрали по шесть очков в двух турах и могут позволить себе не рвать жилы.

Любопытно и то, что по меркам довольно низовой французской Лиги 1 у команды из Лилля вообще нет проблем с результативностью. За девять туров она забила 15 голов. Причём забивать получается уже 11 игр кряду. В подавляющем большинстве случаев ограничиваются одним точным ударом, но такая стабильность внушает уверенность.



Мы бы проверили классическую ставку «обе забьют» за приемлемый коэффициент 1.75. «Милан» смотрится предпочтительнее, особенно у себя дома. Но наиграть на гол французы вполне могут. Ждём борьбы.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги Европы «Милан» — «Лилль» 5 ноября 2020 года

Россонери продолжают показывать отличную форму. Работа Стефано Пиоли положительно отражается на результатах команды. Разумеется, на своём поле итальянцы выглядят предпочтительнее, но, на наш взгляд, французам вполне по силам навязать борьбу. Ждём голов от обеих сторон, ведь гости свой гол забивают практически всегда и везде.



Ставка: обе забьют за 1.75.