«Химки» — «Рубин». Прогноз: РПЛ, ты ли это? Слуцкий, Хвича и Глушаков обеспечат веселье

8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех хозяев оценён в 3.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура РПЛ «Химки» — «Рубин» 8 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин» (08.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур родной Российской Премьер-Лиги.

«ПСЖ» — «Ренн». Прогноз: в Лиге чемпионов беда, теперь Тухель сядет в лужу в чемпионате В лазарете парижан снова Неймар, Мбаппе, Икарди и другие лидеры.

Первый матч отгремел в пятницу в Сочи. Программа 14-го тура завершится 8-го ноября четырьмя поединками. Среди прочих в воскресенье подмосковные «Химки» на стадионе «Арена-Химки» примут казанский «Рубин», начало игры – в 14:00 мск.



Игорь Черевченко взялся тренировать химчан в непростое время. Во всех смыслах. Отметим, что во всех пяти сыгранных турах под его руководством команда сражалась с соперниками, которые, как правило, претендуют на места в еврокубковой зоне. Так что 6 набранных из 15 возможных очков – результат как минимум неплохой.



Красно-чёрные сумели победить «Динамо» с минимальным счётом и одолеть «Ростов» в концовке (2:0). В остальных трёх случаях они проиграли, но тут «Локомотив», «Спартак» и «Зенит». Причём против каждого именитого соперника подмосковная команда смотрелась более чем достойно. Прогресс очевиден.

«Челси» — «Шеффилд». Прогноз: аутсайдер АПЛ станет кошмаром для Лэмпарда и Вернера «Клинки» находятся на дне таблицы, но никого не отпускают просто так.

Правда, это скорее небольшой повод для оптимизма, ведь «Химки» по-прежнему находятся в зоне стыков. Сейчас у них девять баллов в копилке, а до безопасной 12-й строчки не хватает трёх пунктов. Впрочем, для улучшения положения есть всё необходимое.



Отдельно стоит отметить результативность химчан. До игры с действующим чемпионом страны «Зенитом» они забивали десять туров кряду. По меркам низового чемпионата России это серьёзный показатель. А под руководством Черевченко за пять игр они забили шесть мячей. «Рубину» Леонида Слуцкого в Химках следует быть осторожнее.



Хотя казанцы и сами не промах по части голов. За 13 сыгранных туров они отгрузили 21 штуку в ворота соперников. Больше в РПЛ забили на данный момент разве что тройка лидеров да «Краснодар» с «Сочи» (у последних по 22 мяча в активе).

«Атлетико» — «Кадис». Прогноз: Симеоне и Суарес заглушат тоску после матча с «Локомотивом» Мадридцы не блещут в Лиге чемпионов, зато в Примере лидируют по потерянным очкам.

Сейчас «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 21 балл. Отставание от еврокубковой зоны составляет каких-то два пункта, только, разумеется, конкурентов тут пруд пруди. Тем не менее шансы закрепиться наверху довольно солидные.



Не всегда удаются яркие матчи, но игра у подопечных Леонида Слуцкого идёт. В пяти предыдущих турах они потерпели только одно поражение при трёх победах. При этом недавно удалось побить «Зенит» в Санкт-Петербурге (2:1) и расправиться с «Арсеналом» в родных стенах (3:1).



Любопытно, что в четырёх из этих пяти игр команды пробивали верх, и во всех случаях забивали обе стороны. В предстоящем поединке ожидаем примерно того же. Проверим классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.07. «Рубин» фаворит, но надёжной обороной в текущем сезоне не отличается, а химчане дома могут ответить.

«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: вечно вторые не получат шанса от Левандовского и Нойера Победитель уйдёт на паузу единоличным лидером Бундеслиги.

Также при желании можно рискнуть и проверить лобовую победу гостей за 2.22. В последних двух домашних играх «Химки» проиграли, а казанцы в текущем сезоне входят в топ-4 РПЛ по набранным очкам на выезде.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ «Химки» — «Рубин» 8 ноября 2020 года

«Рубин» при Слуцком показывает интересный футбол, играет сам и даёт играть другим. Результативность при этом высокая, причём как правило мячи влетают в обе стороны. Казанцы будут фаворитом в предстоящем поединке, но химчане вполне могут ответить на своём поле. Ждём как минимум трёх голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.07.