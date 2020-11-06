«Челси» — «Шеффилд». Прогноз: аутсайдер АПЛ станет кошмаром для Лэмпарда и Вернера

«Клинки» находятся на дне таблицы, но никого не отпускают просто так.

7 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Шеффилда» оценён букмекерами коэффициентом 8.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура АПЛ «Челси» — «Шеффилд» 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Шеффилд» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов и Лиги Европы позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

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Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдут по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 7 ноября, в чемпионате Англии запланированы четыре матча. В 20:30 мск в Лондоне «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнёт выяснять отношения с «Шеффилд Юнайтед».



Синие после слабого старта сезона постепенно добавляют. Новички сыгрываются, взаимопонимание улучшается, результативность растёт. И самое главное — закончилась чехарда в воротах. Эдуард Менди не пропускает на протяжении шести встреч, сохраняет концентрацию и выручает в нужных моментах.



Естественно, это добавляет защитникам уверенности. Ошибок на ровном месте и привозов стало гораздо меньше. Подопечные Фрэнка Лэмпарда добыли три разгромные победы подряд с общим счётом 10:0. Пострадали «Краснодар» (4:0), «Бёрнли» (3:0) и «Ренн» (3:0). Очень солидно.

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Справедливости ради, в последнем случае немного повезло. В конце первого тайма при счёте 1:0 англичане получили пенальти и остались в большинстве. По современным трактовкам за такое попадание мяча в руку нужно давать жёлтую карточку, которая оказалась для Далберта второй. Дальнейшее оказалось делом техники.



Строго говоря, проблема у лондонцев ровно одна. Коронавирус у Кая Хаверца. Все остальные готовы. В Лиге чемпионов положение замечательное. В АПЛ ситуация не столь радужная, только 12 очков в семи турах. Но у большинства грандов проблем ещё больше, одной-двумя осечками ограничились только «Ливерпуль» и «Лестер».



Впереди международная пауза, так что расклад простой: победить и зайти в топ-5 чемпионата Англии. А после перерыва и Хаверц вернётся. Вроде бы соперник не блещет — находится на дне турнирной таблицы, набрав жалкий балл в семи поединках. Плюс своё поле. На деле всё не так просто.

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«Шеффилду» чертовски не везёт. Да, к их игре приспособились, но продвинутая статистика уверяет, что «клинки» — самая невезучая команда Англии в стартовых турах. Они должны были набрать не меньше семи очков, а вместо этого ограничились одним. Слабая реализация, несколько пропущенных голов в концовках.



Пять последних поражений подопечные Криса Уилдера потерпели с разницей в один мяч. Календарь был жуткий — «Вулверхэмптон», удивившая всех «Астон Вилла», «Лидс Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Единственный скромный оппонент — «Фулхэм», с ним и зацепили ничью.



Лёгкой прогулки у хозяев тут точно не будет, котировки букмекеров даже немного удивляют. Гости готовились в недельном цикле, это огромный запас по уровню свежести. Разумеется, шансы синих заметно выше, но даже П2 с форой (+1.5) можно взять за крепкий коэффициент 1.77.

«Эльче» — «Сельта». Прогноз: Эмилиано Ригони расстроит Нолито, Аспаса и Дениса Суареса Новичок элитного дивизиона очень хорош, а «кельты» сейчас много ошибаются.

Альтернатива — 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.70. «Шеффилд» ни разу не пропустил больше двух мячей, но и созиданием у него туго. А «Челси» обрёл надёжность в последние недели. Ждём тут чего-то вроде 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Челси» — «Шеффилд» 7 ноября 2020 года

«Шеффилд» показывает ужасные результаты, хотя по качеству игры всё не так плохо. Продвинутая статистика говорит, что «клинки» должны были набрать не одно очко, а семь. Мешает слабая реализация и невезение. «Челси» в последнее время обрёл надёжность и перестал пропускать, однако гости больше двух мячей ещё не вынимали. Напрашивается 1Х через общий низ.



Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.