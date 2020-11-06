«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: вечно вторые не получат шанса от Левандовского и Нойера

7 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Бавария» 7 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 7 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Бавария» (07.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

«Сочи» — «Уфа». Прогноз: Беленов, держись! Антон Заболотный уже рядом В шести предыдущих матчах «Сочи» голы забивались в обе стороны.

Уже в пятницу в основных европейских чемпионатах пройдёт по одному-два матча. Всё самое интересное состоится в выходные. В немецкой Бундеслиге 7 ноября шестью поединками продолжится седьмой тур. Самый поздний из них стартует в 20:30 мск в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».



«Боруссия Д» будет принимать «Баварию». Вывеска замечательная, благо что соперники сейчас идут вровень. Они делят первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав по 15 очков. Пять побед и одно поражение. Остальные такой темп не потянули. Мюнхенцы находятся выше по дополнительным показателям.



Соответственно победитель уйдёт на международную паузу единоличным лидером. Команды синхронно допустили осечки во втором туре: «шмели» показали ужасный футбол в Аугсбурге и по делу уступили (0:2), а действующий чемпион не успел прийти в себя после Суперкубка УЕФА. И получил 1:4 в Зинсхайме.

«Страсбург» — «Марсель». Прогноз: Виллаш-Боаш и Пайет ответят на провал в Лиге чемпионов «Страсбург» пропустил как минимум дважды в семи из девяти предыдущих матчей.

Дальше — только победы. У дортмундцев было поражение в первом туре Лиги чемпионов от «Лацио» (0:1), однако его быстро удалось закрыть. Спустя неделю дожали в родных стенах «Зенит» (2:0), а в минувшую среду быстро разобрались с «Брюгге» в Бельгии. Интрига умерла уже к 32-й минуте, когда преимущество достигло трёх мячей. Так и закончили — 3:0.



Подопечные Люсьена Фавра единолично возглавили группу F с шестью очками. Кроме того, накануне удалось сэкономить силы, что весьма кстати. Заключительный час игры превратился в формальность, нескольких лидеров заменили досрочно. Свежесть в субботу очень понадобится.



Аксель Витсель вышел в центре обороны, хотя вряд ли тренерский штаб продолжит этот эксперимент. Ведь теперь уровень сопротивления окажется гораздо выше, владеть мячом просто так никто не позволит. А нагрузка на центр обороны выпадет колоссальная: Левандовски, Мюллер и Гнабри в полнейшем порядке.

«Кристал Пэлас» — «Лидс». Прогноз: Ходжсон, Клайн и Заха не спасутся от яростного Бьельсы «Орлы» пропускают шесть туров подряд, а «Лидс» играет очень агрессивно.

После октябрьской международной паузы подопечные Ханса-Дитера Флика сметают всё на своём пути. Семь матчей — семь побед, во всех случаях забивали не меньше двух раз. И самое страшное — видно, что команда играет с запасом и не включается на полные обороты. Что не мешает добиваться результата.



Прекрасный пример состоялся во вторник. «Бавария» валяла дурака в Зальцбурге и казалось, что при доле везения австрийцы могут зацепиться за очки. А потом немцы включились на 10 минут — и дело закончилось со счётом 6:2. С выходом в плей-офф Лиги чемпионов разобрались: девять очков из девяти возможных, остались формальности.



Любители рисковать смело могут брать «обе забьют — нет» за 3.00. На первый взгляд, самоубийство. Однако мюнхенцы способны заниматься ерундой в проходных матчах (особенно на выезде), но с Дортмундом расклад иной. Здесь уровень концентрации и внимания гораздо выше.

«Эльче» — «Сельта». Прогноз: Эмилиано Ригони расстроит Нолито, Аспаса и Дениса Суареса Новичок элитного дивизиона очень хорош, а «кельты» сейчас много ошибаются.

Дело в том, что лишь в одной из пяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Было это в сентябре, в Суперкубке Германии (3:2). В остальных четырёх случаях один из вратарей оставался «сухим». Коэффициент, напомним, 3.00. Вариант попроще — отталкиваться от гостей. Логика железная: если «Бавария» играет серьёзно, состязаться с ней на данный момент готовы три-четыре клуба в мире.



А «шмели» для вечного чемпиона Германии — хороший раздражитель. После назначения Флика все три поединка остались за фаворитом — 4:0, 1:0 и 3:2. «Боруссия» поберегла силы с «Брюгге», но мюнхенцы тоже не напрягались с «Ред Булл Зальцбург». А главное — они отстрелялись в Лиге чемпионов на день раньше.



В общем, П2 за 1.82 выглядит более чем рабочим вариантом. Можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за дивный коэффициент 2.34. Альтернатива — П2 + тотал меньше 5.5 мяча за 2.11. Отдать первое место перед паузой — слишком большая роскошь для «Баварии» Флика.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Бавария» 7 ноября 2020 года

«Боруссия» опасна, но стабильности ей по-прежнему не хватает, да и к работе Фавра достаточно вопросов. Ждать от «Баварии» поблажек бесполезно, единственный внятный конкурент на внутренней арене последних лет — это хороший раздражитель. При Флике гости забрали все три очные встречи. Когда мюнхенцы мотивированы, выдержать напор способны три-четыре клуба во всём мире. И «шмели» в их число не входят.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.34.