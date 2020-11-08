«Милан» — «Верона». Прогноз: даже у Златана Ибрагимовича с Чалханоглу бывают неудачные дни

8 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Милан» — «Верона» 8 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 7-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Верона» (08.11.2020)

Три тура Лиги чемпионов позади, впереди ноябрьская международная пауза. До неё осталось провести лишь по одному туру в национальных первенствах. Дальше часть футболистов разбредётся по национальным сборным, а остальные получат возможность перевести дух и зализать раны.

ЦСКА — «Ростов». Прогноз: Гончаренко отыграется на Карпине за провал с «Фейеноордом» В последних четырёх турах РПЛ у красно-синих четыре победы с общим счётом 11:2.

В итальянской Серии А пришло время седьмого тура. Он завершится 8 ноября шестью поединками. Наиболее поздний стартует в 22:45 мск на легендарном стадионе «Сан-Сиро». «Милан» будет выяснять отношения с «Вероной» в надежде увеличить отрыв перед уходом на двухнедельную паузу.



Уникальная беспроигрышная серия всё же прервалась, но это нормально. В четверг проиграли на своём поле ловкому «Лиллю» (0:3), не сдержав 23-летнего Юсуфа Языджи. Турецкий футболист оформил хет-трик. Ничего страшного не произошло, выход в плей-офф Лиги Европы вряд ли станет проблемой. Шесть очков, чистое второе место в группе. У «Спарты» три балла, у «Селтика» один.



В чемпионате Италии вообще красота. Россонери единолично возглавляют турнирную таблицу: пять побед при одной ничьей, 16 очков из 18 возможных. И самое приятное — они при любых раскладах уйдут на ноябрьскую международную паузу лидером. «Сассуоло» успел допустить осечку в седьмом туре, а остальные отстают как минимум на четыре пункта.

«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: после кошмара в Севилье Мусаев получит добавки от Семака У краснодарцев четыре кряду поражения с общим счётом 3:12.

При этом «Аталанта» сразится с «Интером», а «Ювентус» — с «Лацио». То есть подопечные Стефано Пиоли получают отличную возможность оторваться от главных конкурентов. Вроде бы соперник довольно скромный. «Верона» — классический середняк Серии А. Слишком хороша для борьбы за выживание, слишком скромна для еврокубков.



Казалось бы, вполне логично, что букмекеры считают хозяев явным фаворитом. И всё же котировки немного удивляют, ведь на П1 дают смешной коэффициент 1.46. «Милан» хорош, вопросов нет. Но ведь и «Верона» в полнейшем порядке. В шести турах потерпела всего одно поражение.



0:1 в Парме, где пропустила в первой же атаке, затем много владела мячом, но не смогла спастись. В остальных пяти турах набрано 11 очков. Не проиграла «Ювентусу» (1:1) и «Роме». Причём в случае с римлянами 0:0 превратились в техническую победу 3:0, поскольку соперник напутал с заявкой.

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: с «Атлетико» было легче. Николич снова споткнётся в РПЛ «Динамо» за семь домашних матчей забило девять мячей, а пропустило всего два.

В прошлом году «Милан» натурально мучился с жёлто-синими. На выезде (ещё при Марко Джампаоло) победил со счётом 1:0. Действовал в большинстве аж с 21-й минуты, однако единственный мяч забил в середине второго тайма с пенальти. Дома вообще сыграл вничью — 1:1. Это было уже при Пиоли. Справедливости ради, владел подавляющим преимуществом.



«Верона» — одна из самых низовых команд чемпионата Италии, которая ставит на дисциплину и организацию. Она готовилась в недельном цикле и будет хорошо готова физически, а вот хозяева ещё в четверг провели утомительные 90 минут в Лиге Европы. Добавим, что состав был близок к оптимальному.



Брать ли Х2 за 2.95 — дело вкуса. Коэффициент вкуснейший, но россонери сейчас крайне хороши. А вот П2 с форой (+1.5) за 1.72 и ИТМ 2 гола «Милана» за 2.04 выглядят интересно. Шансы хозяев выше и победу они могут утащить, но сделать это одной левой точно не получится.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Верона» 8 ноября 2020 года

«Верона» — одна из самых организованных и дисциплинированных команд Серии А. Она мало пропускает, проиграла всего один раз в шести турах и уже успела отнять очки у «Ромы» с «Ювентусом». «Милан», конечно, хорош, но разница в свежести должна сказаться. Хозяева основным составом играли в четверг в Лиге Европы, гости готовились в недельном цикле. Россонери вполне могут утащить три очка, но лёгкой прогулки тут точно не будет.



Ставка: ИТМ 2 гола «Милана» за 2.04.