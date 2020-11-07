«Зенит» — «Краснодар». Прогноз: после кошмара в Севилье Мусаев получит добавки от Семака

8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 в мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён в 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 8 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (08.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур родной Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА — «Ростов». Прогноз: Гончаренко отыграется на Карпине за провал с «Фейеноордом» В последних четырёх турах РПЛ у красно-синих четыре победы с общим счётом 11:2.

Четыре встречи уже позади. Программа 14-го тура завершится 8-го ноября четырьмя поединками. Среди прочих в воскресенье «Зенит» на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге примет «Краснодар», начало игры – в 19:00 мск. Обе команды представляют Россию в Лиге чемпионов, скучно не будет.



Петербуржцы в третьем туре Лиги чемпионов добыли-таки первые очки. Получилось на своём поле сыграть вничью с итальянским «Лацио» (1:1). Хозяева даже открыли счёт на 32-й минуте и вполне могли выиграть, но экс-форвард московского «Локомотива» Фелипе Кайседо помог римлянам отыграться в концовке.



За три тура до завершения группового этапа турнира команда Сергея Семака занимает последнюю строчку. До второго места, выводящего в раунд плей-офф, не хватает четырёх баллов, а до третьего места, дающего право на участие в Лиге Европы, – пока три. Шансы на третье место остаются, теоретически даже можно побороться за плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого нужно штамповать победу за победой, а верится в это с огромным трудом.

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: с «Атлетико» было легче. Николич снова споткнётся в РПЛ «Динамо» за семь домашних матчей забило девять мячей, а пропустило всего два.

В чемпионате России у действующего чемпиона страны дела складываются лучше. После 13 туров имеет в активе 27 баллов и занимает третью строчку. Один из конкурентов — московский «Спартак» — в 14-м туре потерял очки, сыграв вничью с «Уралом» (2:2). А у лидера ЦСКА, которому только предстоит встретиться с «Ростовом», всего на один балл больше. Сине-бело-голубым необходимо побеждать, чтобы не давать москвичам фору.



В РПЛ «Зенит» на своём поле играет неплохо. За шесть домашних поединков он добыл пять побед, потерпев всего лишь одно поражение. При этом получилось забить целых 19 голов, так что измотанному «Краснодару» будет крайне тяжело выстоять в Санкт-Петербурге.



Краснодарцы на неделе также проводили игру третьего тура Лиги чемпионов, вышло гораздо хуже. Они гостили в Испании у «Севильи» и умудрились проиграть (2:3). Сам результат никого не расстроил, а вот то, как он случился… К 42-й минуте российский клуб вёл со счётом 2:0, весь второй тайм играл в большинстве. Однако не смог зацепиться даже за ничью. Прижался к штрафной и пытался вытерпеть. С таким центром обороны это возможно только при огромной доле везения.

«Динамо К» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон и Тете отомстят Луческу после 0:6 в Лиге чемпионов Киевлянам снова придётся играть экспериментальным составом из-за коронавируса.

«Быки» переживают не только кадровый кризис, хотя потерь тут предостаточно. Дело ещё и в эмоциональном упадке. Они потерпели четыре поражения кряду во всех турнирах с общим счётом 3:12. Готовиться к действующему чемпиону после столь чувствительного поражения крайне сложно. Просто так взять и выбросить 2:3 в Севилье из головы едва ли удастся.



В пользу петербуржцев говорит также неубедительная статистика гостевых матчей «Краснодара». Краснодарский клуб за семь выездов в РПЛ сыграл только однажды вничью и добыл две победы, одна из которых — техническая над «Ротором». В остальных четырёх случаях уступал всухую.



При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой «Зенита» за коэффициент 1.70. Он наверняка находится в лучшем психологическом состоянии, всё же ничья с римлянами – это хоть что-то. Да и играть дома гораздо проще при таком графике, ведь никуда летать не пришлось.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: увы, Гвардиола. Клопп сохранит первое место в АПЛ Пять побед подряд, Жота разогрелся. Действующий чемпион Англии набрал ход.

Статистика личных встреч не против. Примечательно, что за 18 последних матчей краснодарцы добыли три победы, а петербуржцы — целых 11. Также состоялись четыре ничьи. Разница серьёзная, а коэффициент вполне рабочий.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 8 ноября 2020 года

Оба клуба представляют Россию в еврокубках и будут играть на фоне усталости. Однако у «Зенита», на наш взгляд, больше шансов одержать победу. Во первых, он здорово играет дома. Во-вторых, «Краснодар» сейчас не в самой лучшей форме. Да и психологическое состояние у петербуржцев должно быть получше. Кроме того, сине-бело-голубые были избавлены от перелёта, а вот гостям пришлось совершать перелёт из Испании.



Ставка: победа «Зенита» за 1.70.