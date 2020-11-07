ЦСКА — «Ростов». Прогноз: Гончаренко отыграется на Карпине за провал с «Фейеноордом»

8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех дончан оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» 8 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (08.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур родной Российской Премьер-Лиги.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: увы, Гвардиола. Клопп сохранит первое место в АПЛ Пять побед подряд, Жота разогрелся. Действующий чемпион Англии набрал ход.

Первый матч состоялся в пятницу в Сочи. Программа 14-го тура завершится 8-го ноября четырьмя поединками. Среди прочих в воскресенье ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве примет «Ростов», начало игры – в 16:30 мск. Вывеска бодрая.



Москвичи на днях отправились в Роттердам, чтобы провести третий, последний перед паузой для сборных, тур в Лиге Европы. Получился натуральный провал — поражение от «Фейеноорда» со счётом 1:3. Два гола из офсайда стоит упомянуть, но слабой игры они не отменяют. Сказалась травма Марио Фернандеса и потеря концентрации в середине второго тайма.



Впереди у «армейцев» две домашние игры в четвёртом и пятом турах, а плотность в таблице группы K достаточно высокая. Шансы на выход из группы пока что остаются, возможно, перерыв пойдет команде на пользу. Но сперва нужно удержать лидерство в РПЛ, а соперник весьма опасный.

«Байер» — «Боруссия М». Прогноз: «Шахтёр» разнесли, Беллараби и Демирбаю тоже прилетит «Жеребята» выиграли в Харькове со счётом 6:0 и явно находятся на подъёме.

В чемпионате России красно-синие умудрились забраться на первую строчку, обойдя «Спартак» и «Зенит». У них 28 баллов в активе, а отрыв от ближайших преследователей составляет всего один пункт. Положение шаткое, для сохранения лидерства необходимо обыгрывать «Ростов».



В целом, в России подопечные Виктора Гончаренко смотрятся гораздо лучше, чем в Европе. Особенно по части результативности. Здесь у них в предыдущих четырёх турах четыре победы с общим счётом 11:2. Таким на данным момент не может похвастаться ни один другой представитель РПЛ.



«Ростов», несмотря на перестройку и другие проблемы, старается набирать очки. Иногда получается, иногда – нет. Так или иначе, после 13-го тура у клуба из Ростова-на-Дону в копилке 23 очка и шестое место в таблице. До тройки лидеров не хватает прилично, целых четыре пункта, зато у замыкающего топ-4 «Динамо» очков столько же.

«Лацио» — «Ювентус». Прогноз: извините, это не «Зенит». Роналду одним голом не успокоить После возвращения Роналду туринцы добыли две разгромные победы.

В матче прошлого тура ростовчане тоже гостили в Москве, у «Спартака». Даже одержали победу с минимальным счётом. Оборонялись они действительно здорово, хозяева мало что создали. Однако сами игру показали невнятную: из восьми ударов по воротам всего один пришёлся в створ, а процент владения мячом добрался только до отметки 36. Победителей не судят, но с ЦСКА при таком качестве футбола ловить будет нечего.



У подопечных Виктора Гончаренко с позиционными атаками дела обстоят лучше, чем у «Спартака». «Ростову», который остался без основного центрального защитника Денниса Хаджикадунича (дисквалификация), следует быть осторожнее. Однако оборона «армейцев» без Марио Фернандеса тоже рискует просесть, а ведь ростовчане здорово убегают в контратаки.



Красно-синие – фаворит, но легко им точно не будет. Мы бы проверили ставку 1Х + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.65. Ждём как минимум два мяча в игре, статистика личных встреч на нашей стороне. За три последних поединка команды на двоих забили 12 голов.

«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон задавят Билича с Ивановичем «Шпоры» набрали сумасшедший ход и очень много забивают.

Команде Виктора Гончаренко необходимо реабилитироваться после провала в Нидерландах, да и лидирующее положение довольно шаткое. Второе подряд поражение чревато потерей уверенности. На паузу нужно уходить в хорошем настроении. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» 8 ноября 2020 года

ЦСКА сейчас очень здорово играет в РПЛ, но в Европе пока не везёт. В «Ростове» сейчас перестройка, стабильной игры от клуба ждать не приходится. Москвичам нельзя проигрывать, однако лёгкой победы тоже не ждём. Гостям по силам забить и зацепиться за ничью, но без очков подопечные Виктора Гончаренко вряд ли останутся.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.65.