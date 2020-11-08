«Хольштайн» — «Гамбург». Прогноз: ещё один шаг к элите для Свена Ульрайха и «динозавров»

9 ноября состоится матч 7-го тура второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн» — «Гамбург». Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Гамбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «Хольштайна» оценён букмекерами коэффициентом 3.04.
Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Хольштайн» — «Гамбург» 9 ноября
Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги «Хольштайн» — «Гамбург» 9 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.71, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.26. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.
Анализ и прогноз матча второй Бундеслиги «Хольштайн» — «Гамбург» (09.11.2020)
Вторая Бундеслига вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Играть начали 18 сентября, к концу первой декады ноября также завершены семь туров. Ну, почти. Все более-менее заметные национальные первенства доиграли в воскресенье, чтобы футболисты раньше прибыли в сборные.
Во вторых дивизионах календарь не такой строгий. Потому один матч седьмого тура вынесли на понедельник. В Киле «Хольштайн» будет выяснять отношения с «Гамбургом», начало — в 22:30 мск. По меркам турнира вывеска замечательная, ведь по итогам шести поединков соперники входили в топ-3.
«Динозавры» всерьёз претендовали на повышение в классе в прошлом сезоне, однако остались четвёртыми. До второй строчки не хватило четырёх очков, до третьей (а это зона стыков) одного. Винить можно только себя, в девяти встречах после рестарта добыли жалкие две победы и сползли.
Похоже, выводы были сделаны. Обошлось без громких имён, но несколько новичков всё же появилось. Результаты в полном порядке: 16 очков из 18 возможных. Конкурентам такой темп не по плечу. «Гамбург» единолично возглавляет турнирную таблицу, причём в пяти случаях из шести он забивал как минимум дважды.
Приход опытнейшего голкипера Свена Ульрайха добавил надёжности, а в атаке феерит могучий Симон Теродде. Экс-нападающий «Кёльна» забил уже восемь голов, причём лишь один из них — с пенальти. Единственная осечка допущена в прошлом туре с «Санкт-Паули» (2:2). Преимуществом владели, но не более того.
«Хольштайн» в прошлом сезоне спокойно финишировал в середине турнирной таблицы: на выход в Бундеслигу не претендовал, за выживание не боролся. Начал очень здорово — 10 очков в четырёх турах, в том числе одолел «Падерборн» (1:0) и «Фортуну» (2:1). Правда, в двух последующих турах зацепил всего один балл.
На своём поле по делу уступил средненькому «Гройтер Фюрту» (1:3), а затем в гостях с трудом удержал ничью с «Эрцгебирге» (1:1). Тут надо учесть, что с 15-й минуты пришлось действовать в меньшинстве. Потому подавляющее преимущество соперника по всем статистическим компонентам переоценивать не стоит.
Битва в Киле вполне тянет на разновидность известного сюжета о льде и пламени. «Гамбург» забивает больше всех во второй Бундеслиге — аж 15 мячей в пяти матчах, по 2,5 штуки в среднем за 90 минут. А вот «Хольштайн» упорно катает низы — всего семь забитых и пять пропущенных. По меркам крайне результативного турнира это слёзы.
Потому лезть в тоталы не рискнём, хотя на первый взгляд ИТБ 1.5 гола «Гамбурга» за 2.00 выглядит здорово. Подстрахуемся и заиграем П2 с нулевой форой за за 1.73. В случае ничьей произойдёт возврат. Состав у «динозавров» покрепче, а удачный старт наверняка добавил уверенности. Думается, за очки они тут зацепятся.
Прогноз и ставка на матч второй Бундеслиги «Хольштайн» — «Гамбург» 9 ноября 2020 года
Гости чертовски хороши: 16 очков из 18 возможных, 15 голов в шести турах. Свен Ульрайх добавил надёжности, а опытный нападающий Симон Теродде успел отличиться восемь раз. «Хольштайн» — крепкий середняк второй Бундеслиги. На своём поле он опасен, но по уровню исполнителей уступает. Возьмём П2 с нулевой форой.
Ставка: победа «Гамбурга» с нулевой форой за 1.73.
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