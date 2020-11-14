Грузия — Армения. Прогноз: Кверквелия и Лория найдут силы после невыхода на Евро-2020

15 ноября состоится матч Лиги наций Грузия — Армения. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Грузии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех Армении оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.18.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Грузия — Армения 15 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Армения 15 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.25. На гол в первые 15 минут дают 4.00.

Анализ и прогноз матча Лиги наций УЕФА Грузия — Армения (15.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

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15 ноября в Тбилиси сборная Грузии сразится с Арменией, начало — в 20:00 мск. Это лига С, третий из четырёх уровней. Соперники всерьёз претендуют на повышение в классе, вот только настроение у них вряд ли будет хорошим. Хозяева накануне проиграли главный матч в новейшей истории отечественного футбола.



В финале стыков за попадание на Евро-2020 они уступили Северной Македонии на своём поле (0:1). Смотрелись плюс-минус сопоставимо, однако на исходе часа игры пропустили. В атаке мало что получалось: парочка стандартов, несколько дальних ударов. Вратарь у гостей не начудил, этого хватило.



Сильно не хватало шустрого Хвичи Кварацхелии, который на днях подхватил коронавирус. Владимир Вайсс после финального свистка заявил, что покидает пост главного тренера спустя пять лет. Две ноябрьские игры в Лиге наций станут для него заключительными. Некоторые журналисты даже покинули пресс-конференцию в знак недовольства слабой игрой команды.

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Даже удивительно, что букмекеры отдают Грузии явное преимущество. Состав тут довольно крепкий даже без Кварацхелии, но выбросить из головы столь чувствительный провал невероятно сложно. Потому показать лучший футбол хозяевам вряд ли удастся, потери концентрации и лишние эмоции кажутся неизбежными. Хотя никаких проблем с мотивацией нет.



Они занимают второе место в квартете с шестью очками, уступая всё той же Северной Македонии только по дополнительным показателям. Шансы выйти в лигу В хорошие. Армения тоже находится рядом, у неё пять баллов. Замыкает таблицу Эстония, разжившаяся всего двумя очками.



У армян свои причины для грусти. Месяц назад они в гостях не смогли обыграть скромных эстонцев (1:1), упустив шанс выйти на чистое первое место. А теперь придётся обойтись без нескольких важных игроков. Точно не будет Генриха Мхитаряна и Саркиса Адамяна, это два ключевых футболиста в группе атаки.

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Также не сыграют вратари Арсен Бегларян и Анатолий Айвазов, к которым присоединился защитник Роберт Акопян. У них коронавирус. Как видно, проблем у соперников хватает, что сильно затрудняет прогноз. Мы бы выбирали между двух вариантов — Х2 за 1.79 и тоталом больше 2 мяча за 1.90.



Логика следующая. Перекос в пользу хозяев кажется чрезмерным, перезагрузиться за двое суток и забыть поражение от македонцев крайне сложно. Зато Армения во всех четырёх матчах 2020 года забивала и доходила до отметки в два гола. Потому на пару-тройку мячей мы тут можем рассчитывать. Отбывать номер после провала в стыках Грузии нельзя, придётся действовать активно.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Грузия — Армения 15 ноября 2020 года

Грузия на днях не смогла выйти на Евро-2020. Владимир Вайсс подал в отставку, после ноябрьских матчей он покинет пост главного тренера. Сборная Армении осталась без двух ключевых футболистов в группе атаки, но забивала в каждой игре 2020 года. Катать вату после провала хозяева не смогут, придётся идти вперёд. Так что на пару-тройку мячей тут рассчитываем.



Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.90.