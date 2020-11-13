«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус разберутся с младшим братом

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Нефтехимика» идёт за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 14 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 14 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.15. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Нефтехимик» Нижнекамск (14.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На субботу, 14 ноября, запланированы сразу семь матчей. Пять из них стартуют в 17:00 мск. В Казани «Ак Барс» сразится с «Нефтехимиком».

Это дерби Татарстана, в котором давно прослеживается незамысловатый тренд. Нижнекамцы стабильно кусаются и набирают очки, но делают это исключительно в регулярных чемпионатах и на своём льду. А вот в гостях довольно часто дают бой, да только побеждают по большим праздникам.

Достаточно сказать, что в семи предыдущих поединках в Казани «волки» не набрали ни одного очка. Три разгрома, три поражения с разницей в одну шайбу, ещё одно — с разницей в две шайбы. В то же время без гола аутсайдер остаётся крайне редко, хотя обычно ограничивается одной-двумя шайбами.

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Обе команды накануне уступили, причём с одинаковым счётом 1:2. Хозяева проиграли «Трактору», гости — «Барысу». Положение у подопечных Вячеслава Буцаева крайне затруднительное. Неудивительно, что в клубе пытаются встряхнуть состав и усилиться. Ведь зона плей-офф всё дальше.

Только 16 очков в 23 матчах, отставание от замыкающего топ-8 Восточной конференции «Торпедо» составляет восемь баллов. В четверг проиграли по делу. Моментов создали плюс-минус поровну, всё необходимое для достижения результата было. В последние восемь минут клуб из Казахстана схватил три малых штрафа.

Реализовать лишнего не удалось, что закономерно увенчалось «баранкой». Казанцы накануне очень много удалялись, ключевым фактором логично стали спецбригады. Подопечные Дмитрия Квартальнова в большинстве не забили, челябинцы отличились в формате «5 на 4» дважды.

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«Автомобилист» наступает на пятки, «Ак Барсу» нужно возвращаться на победную колею. На своём льду казанцы великолепны: остались без очков лишь в одном из 11 матчей. Разница в уровне исполнителей солидная, мотивация после неудачи в Челябинске должна быть на необходимой отметке.

Потому не видим причин мудрить. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.82 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.05. Атака у нижнекамцев свой гол-два исправно находит, но для набора очков этого вряд ли хватит. Ждём тут чего-то вроде 4:2.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Нефтехимик» 14 ноября 2020 года

«Нефтехимик» заметно отстал от зоны плей-офф и никак не может добавить. «Ак Барс» накануне уступил в равной игре «Трактору», подвели спецбригады. На своём льду казанцы хороши, а младшего брата обыгрывает исправно. Семь побед в основное время в родных стенах кряду! Не будем мудрить, П1 + обе забьют за 1.82 смотрится надёжно.

Ставка: победа «Ак Барса» + обе забьют за 1.82.