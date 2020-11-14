«Амур» — «Авангард». Прогноз: Якупов напомнит о себе Хабаровску, Чинахов и Зернов помогут

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард». Начало встречи — в 10:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.77, успех «Амура» идёт за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Авангард» 15 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Авангард» 15 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Авангард» Омск (15.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по одной-две игры и вошли в колеи.

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На воскресенье, 15 ноября, запланированы три матча. Самый ранний стартует в 10:00 мск в Хабаровске, где «Амур» на «Платинум-Арене» будет принимать «Авангард». Соперники выступают в соответствии с ожиданиями: гости лидируют в дивизионе и бьются за первое место Востока, хозяева находятся неподалёку от зоны плей-офф.

«Тигры» пришли в себя после кошмарного начала. Назначили Сергея Светлова, дождались выхода лидеров с карантина, провернули несколько обменов. Не хватает только стабильности. Команда с конца сентября двигается исключительно рывками: если выигрывает — то два-три поединка кряду. Если проигрывает — тоже.

За тремя неудачами подряд последовали две победы в гостях, над «Нефтехимиком» и «Торпедо». Развить успех не вышло, после перерыва на своём льду уступили минскому «Динамо». Справедливости ради, смотрелись очень недурно и на очки наиграли. Открыли счёт, штурмовали ворота Доминика Фурха в концовке.

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Не хватило реализации и спецбригад. Удалений оказалось много, но только дальневосточники лишнего так и не использовали, а «зубры» в формате «5 на 4» быстро отыгрались в первом периоде. Теперь «Амур» отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка, хотя конкуренты имеют как минимум по паре игр в запасе.

«Авангард» падал и спотыкался в конце октября, зато после Евротура приободрился. Добыл две победы из двух возможных, обе — в основное время. Дожал ХК «Сочи» (3:2), а накануне разгромил «Сибирь» (4:1). Счёт обманчив: хозяева открыли счёт и лидировали вплоть до второго перерыва.

А затем пропустили сразу после возобновления игры и посыпались. К 48-й минуте «снеговики» уже проигрывали с разницей в две шайбы, ещё один гол «ястребы» забили в пустые. Вновь надёжно действовал выменянный из Мытищ Шимон Грубец, дубль оформил Рид Буше, в нужный момент выстрелило большинство.

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Омичи закрепились на второй строчке Восточной конференции. В Хабаровске они традиционно чувствуют себя уверенно. Достаточно сказать, что в семи предыдущих встречах добыли шесть побед. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Если «Авангард» не проспит первый период (начнут совсем рано), то наверняка возьмёт два очка.

Мы бы выбирали между двумя вариантами — П2 + обе забьют за 2.20 и Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92. «Амур» худо-бедно наладил оборону, много он не пропустит. Ждём тут чего-то вроде 1:3 или 2:3.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Авангард» 15 ноября 2020 года

«Авангард» после паузы добыл две победы. Довольно натужные, зато в основное время. «Амур» не смог развить успех и проиграл на своём льду минскому «Динамо», хотя смотрелся здорово. По уровню исполнителей гости заметно мощнее, да и в Хабаровске они традиционно действуют уверенно. В то же время «тигры» добавили в обороне, да и раннее начало должно пойти им на пользу. Возьмём Х2 через общий низ.

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.92.