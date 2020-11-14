Нидерланды — Босния. Прогноз: Промес, Депай, Вейналдум и Классен спасут де Бура от позора

15 ноября состоится матч Лиги наций Нидерланды — Босния. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех Боснии оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Нидерланды — Босния 15 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Босния и Герцеговина 15 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.10.

Анализ и прогноз матча Лиги наций УЕФА Нидерланды — Босния и Герцеговина (15.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

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15 ноября в Амстердаме сборная Нидерландов сразится с Боснией и Герцеговиной, начало — в 20:00 мск. После четырёх туров соперники замыкают таблицу группы А в сильнейшем дивизионе Лиги наций. Гости набрали всего два очка, у хозяев дела складываются чуть лучше — пять.



Итальянцы имеют в активе шесть баллов, а лидерство сенсационно удерживает Польша (семь). Боснийцы одной ногой находятся в дивизионе В, для сохранения реальных шансов на прописку в элите нужно в гостях обыгрывать голландцев. Верится в подобный расклад с большим трудом, поскольку команда переживает непростой период.



С обороной и вратарями тут всегда было негусто, удерживаться на плаву позволяла группа атаки. Однако сейчас Эдина Джеко не будет, форвард “Ромы” подхватил коронавирус. А Миралему Пьяничу вряд ли удастся вытянуть в одиночку. Кроме того, из-за дисквалификации не сыграет основной центральный защитник Анел Ахмедхожич, получивший красную карточку с Польшей.

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Накануне Босния в родных стенах проиграла сборной Ирана со счётом 0:2. Эмоциональный фон, похоже, остаётся негативным, поскольку в октябре потеряли последний шанс отобраться на Евро-2020. В полуфинале стыков умудрились проиграть скромной Северной Ирландии по пенальти.



У Нидерландов хватает своих проблем. При Франке де Буре результаты откровенно унылые: он стал первым тренером, который остался без побед в четырёх стартовых матчах с оранжевыми. Больше того — за это время состоялись всего два гола. В октябре проиграли Мексике (0:1), а также скатали ничьи с Боснией (0:0) и Италией (1:1).



На днях на своём поле разошлись миром с Испанией (1:1). Гости смотрелись веселее, но ограничились одним мячом. Словом, предпосылок для яркого футбола тут не видно, однако разница в уровне исполнителей и своё поле должны помочь голландцам выцарапать победу и продолжить борьбу за первую строчку.

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Ван Дейка, Аке и Силлесена из-за травм не будет, хотя без Джеко нагрузка на оборону должна уменьшиться. На наш взгляд, встреча получится довольно закрытой. Нидерланды в принципе в последнее время стабильно катают низы, а у боснийцев теперь некому забивать. Напрашивается П1 всухую за 2.34, альтернатива — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Нидерланды — Босния 15 ноября 2020 года

Голландцы при де Буре остались без побед в четырёх матчах подряд. Однако у Боснии ситуация ещё хуже: состав и так скромнее, а тут ещё Эдин Джеко подхватил коронавирус. Без него забивать практически некому. Нидерланды пока ни разу не отличались больше одного раза, но своё поле и преимущество в уровне исполнителей должно помочь. Ждём закрытой игры и трудовой победы хозяев.



Ставка: победа Нидерландов всухую за 2.34.