«Барыс» — «Металлург». Прогноз: Диц остановит Мозякина, Плотникова и Карпова в Казахстане

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Металлург». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.59, успех «Металлурга» идёт за 2.63.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 17 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 17 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.89, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.0.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Металлург» Магнитогорск (17.11.2020)
Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по паре-тройке игр и вошли в колею.
На вторник, 17 ноября, запланированы три матча. Наиболее поздний стартует в 16:30 мск в Нур-Султане. «Барыс» сразится с «Металлургом». Соперники в последнее время совсем не блещут, зато их вполне можно считать прямыми конкурентами. Хотя разрыв в таблице заметный.
«Лисы» набрали 32 очка и идут шестыми в Восточной конференции, «барсы» с 24 баллами располагаются на седьмой строчке. Зато у клуба из Казахстана есть четыре игры в запасе (спасибо вынужденному карантину), то есть в случае победы они обойдут ММг по потерянным очкам.
С одной стороны, у подопечных Юрия Михайлиса четыре победы в шести последних поединках, причём все — в основное время. С другой, нужно учитывать уровень оппозиции. Обыграли «Куньлунь», рижское «Динамо», «Северсталь» и «Нефтехимик» — только череповчане входят в зону плей-офф, да и то состав у них далеко не самый мощный.
А вот командам посерьёзнее проиграли, причём разгромно. От «Локомотива» Андрея Скабелки вообще получили жуткие 2:7, интрига там умерла быстро. Накануне схватили 1:4 с минским «Динамо» в родных стенах. Проспали дебют, проиграли единоборства, разочаровали в спецбригадах. В конце первого периода, например, имели пять минут численного преимущества.
По-настоящему включились только в заключительном периоде, однако сил хватило на один гол. Почти все лидеры получили по «-2» и «-3» в показателе полезности. Надо срочно исправляться, благо что «Металлург» сейчас тоже зачах. Шутка ли — пять поражений в шести встречах.
Подопечные Ильи Воробьёва потихоньку отстали от лидеров конференции, хотя ключевые игроки возвращаются. Несколько матчей провёл Юхо Олкионура, накануне впервые после карантина вышел Василий Кошечкин. В воскресенье проиграли в Новосибирске (3:2): бросков совершали много, однако в основном — от синей линии без давления на «пятачке».
Соперники не пересекались с предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина, тогда «Барыс» выбил «магнитку» в пяти матчах. Большинство хоккеистов остались на своих местах, хотя изменения, конечно, присутствуют. Это должно добавить противостоянию градуса. Букмекеры выставляют равные котировки, хотя клуб из Казахстана в четырёх предыдущих встречах на своём льду трижды оказался сильнее в основное время.
ММг будет активно нагружать вратаря и набрасывать шайбу на «пятак», потому многое зависит от зачистки пространства перед воротами. Если отскоки будут контролироваться и собираться, забить больше двух шайб гости вряд ли сумеют. Возьмём ИТМ 2.5 гола «Металлурга» за 1.70, уральцы преодолели планку лишь в одном из шести последних поединков.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 17 ноября 2020 года
Соперники прекрасно знают друг друга, в Кубке Гагарина-2020 «Барыс» прошёл дальше в пяти матчах. Сейчас «лисы» переживают сложные времена: пять поражений в шести играх, проблемы в обороне. Однако уход Андрея Скабелки и Эдди Паскуале заметно повлиял на хозяев. На своём льду клуб из Казахстана играет с «Металлургом» успешно, возьмём индивидуальный низ гостей. В пяти из последних шести поединков они забивали не более двух раз.
Ставка: ИТМ 2.5 гола «Металлурга» за 1.70.
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