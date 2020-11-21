«Ювентус» — «Кальяри». Прогноз: Криштиану Роналду и Мората не заметят сопротивления Година

21 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Кальяри» 21 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 8-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Кальяри» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

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Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в итальянской Серии А запланированы три матча. Наиболее поздний из них стартует в 22:45 мск в Турине. «Ювентус» сразится с «Кальяри» в надежде наконец-то вернуться в зону Лиги чемпионов.



Начало сезона получилось для действующего чемпиона Италии непростым. Приход Андреа Пирло на пост главного тренера и перестроение на схему 3-5-2 на первых порах ожидаемо давали сбои, а долгое отсутствие Криштиану Роналду из-за коронавируса повлияло на результативность.



Две недели паузы в такой ситуации — однозначное благо, ведь команде нужно выдохнуть и привыкнуть к новой модели. Вот только представительство в сборных традиционно оказалось широким, а потому целый ряд лидеров покидали расположение туринцев. Словом, ждать резкого скачка пока рановато.

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Результаты не то чтобы совсем слабые, но привычной планке не соответствуют. Проблемы с выходом в плей-офф Лиги чемпионов вряд ли возникнут, а вот в национальном первенстве осечек многовато. «Старая синьора» обошлась без поражений, но всё равно находится лишь на пятой строчке. Потому что скатала аж четыре ничьих.



«Кальяри», разумеется, заметно уступает по уровню исполнителей, но опасность определённо представляет. Старт выдался провальным, дальше футболисты постепенно притёрлись к требованиям Эусебио ди Франческо. И результаты пошли — в четырёх предыдущих матчах забивали как минимум два раза и добыли три победы.



Это позволило закрепиться в середине турнирной таблицы. Смотреть на статистику очных встреч смысла нет. В семи из восьми предыдущих случаев доезжала ставка «обе забьют — нет», однако после назначения ди Франческо на пост главного тренера многое изменилось. Сардинцы показывают бодрый футбол, много забивают и ещё больше пропускают (баланс мячей 14:15).

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И тут наступает самое интересное. Дело в том, что «Ювентус» сыграл на ноль лишь в одном поединке Серии А (техническую победу над «Наполи» выносим за скобки). В первом туре разгромил «Сампдорию» со счётом 3:0. От «Ромы» получил два гола, от «Кротоне», «Вероны», «Специи» и «Лацио» — по одному.



Свободные зоны у Роналду с партнёрами появятся, нынешний «Кальяри» старается встречать соперника высоко и много прессингует. То есть голы тут должны быть. Вариантов достаточно: на классические «обе забьют» дают 1.72, ОЗ + ТБ 2.5 мяча идёт за 1.98, а 1Х + ОЗ — за 1.90. Ставка посмелее — П1 + обе забьют за 2.56.



Криштиану Роналду крайне мотивирован, в защите у соперника серьёзные проблемы, а беречь силы особенно незачем. Следующая игра — со скромным «Ференцварошем» в Лиге чемпионов, да ещё и на своём поле. Никаких перелётов не будет. Ждём высокой результативности и успеха фаворита.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Кальяри» 21 ноября 2020 года

«Кальяри» после смены тренера заиграл смелее. Много забивает, много пропускает. Для «Ювентуса» такой соперник должен быть удобен: закрываться гости не станут, поскольку любят использовать прессинг. Роналду с Моратой получат пространство и наверняка забьют пару-тройку мячей. В то же время туринцы не играли на «ноль» в Серии А аж с первого тура, а результативность у сардинцев классная. Вырисовывается ОЗ + ТБ 2.5 мяча, коэффициент близок к двойке.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.