«Кротоне» — «Лацио». Прогноз: готовься, «Зенит»! Римляне подойдут к зоне Лиги чемпионов

21 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Лацио». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Кротоне» оценён букмекерами коэффициентом 4.33. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кротоне» — «Лацио» 21 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Кротоне» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Лацио» (021.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоятся несколько встреч.

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Но это будет лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в итальянской Серии А запланированы три матча. Наиболее ранний из них стартует в 17:00. «Кротоне» на стадионе «Эцио Шида» будет принимать «Лацио». Оба клуба испытывают серьёзные проблемы.



У хозяев они исключительно игровые. Впрочем, для новичка элитного дивизиона это нормальная ситуация, ведь заметно укрепить состав после повышения в классе не удалось из-за скромных финансовых возможностей. Результаты в самом деле плачевные. Два жалких очка в семи поединках — никуда не годится.



Это чистое последнее место в турнирной таблице, все остальные набрали как минимум по четыре-пять баллов. Жаловаться на невезение сложно, всё более-менее по делу. Основная проблема — оборона. Всё же 17 пропущенных мячей за семь туров — слишком много даже для результативной в последние годы Серии А.

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Справедливости ради, календарь оказался довольно сложным. Уже успели пересечься с «Миланом», «Ювентусом» и «Аталантой» — лидером, действующим чемпионом и железным претендентом на Лигу чемпионов. Плюс сталкивались с «Сассуоло» (вторая строчка) и крепким «Кальяри».



Словом, ничего страшного ещё не случилось, да и расписание в декабре станет попроще. А пока — визит «Лацио», трудности которого вышли за пределы поля. Огромное количество травм и заражений коронавирусом преследуют римлян с первых дней сезона, из-за чего тренерскому штабу приходится работать в малоприятных условиях.



Кто-то из лидеров постоянно отсутствует, бесконечно возникают дыры в составе, а скамейка и прежде была довольно скромной. В принципе, с учётом всех факторов результаты вполне рабочие. Девятое место в чемпионате Италии — не повод для гордости, зато отставание от второй позиции составляет всего четыре очка.

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А в Лиге чемпионов вообще порядок. Пять очков в трёх турах, чистое второе место в группе и все шансы на попадание в плей-офф. Однако клуб постоянно вляпывается в неприятные истории. Его подозревают в махинациях с тестами на коронавирус, что может обернуться снятием очков. А Луис Альберто на днях критиковал руководство за дорогую покупку самолёта при снижении зарплат футболистам.



Вдобавок ко всему Чиро Иммобиле накануне умудрился сдать два разных теста на коронавирус за один день: отрицательный в частной лаборатории и положительный — в государственной. Судя по всему, даже после двух недель международной паузы состав римлян будет далёк от оптимального.



Всё это повышает шансы хозяев, вот только играют они откровенно плохо. Больше одного мяча забили только «Кальяри» (2:4), зато пропускают исправно. А «Лацио» даже вторым составом стабильно находит один-два гола. Мы бы выбирали между П2 за 1.83 и комбинированной ставкой Х2 + обе забьют за 2.01.

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Логика следующая: кто-то из основы у гостей точно вернётся, всё же времени было достаточно. Оппонента они превосходят и за очки наверняка зацепятся. А вот защита в последнее время разочаровывает, да и предстоящий матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов важнее. Симоне Индзаги должен держать его в уме. Думается, свой гол хозяева найдут. Ключевой вопрос — хватит ли этого для набора очков?

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Лацио» 21 ноября 2020 года

У «Лацио» полно проблем с коронавирусом, но за две недели международной паузы несколько футболистов основы должны вернуться в строй. А «Кротоне» набрал всего два очка в семи турах и по делу замыкает турнирную таблицу Серии А. Шансы римлян заметно выше, но отыграть на ноль в последнее время им удаётся крайне редко. Вырисовывается Х2 + обе забьют, коэффициент превышает двойку.



Ставка: «Лацио» не проиграет + обе забьют за 2.01.