«Ротор» — «Урал». Прогноз: Погребняк, Бикфалви и Помазун дадут зайти коэффициенту 2.65

22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Ротор» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу волгоградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.94. Успех екатеринбуржцев оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч 15-го тура РПЛ «Ротор» — «Урал» 22 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата России «Ротор» — «Урал» (22.11.2020)

Последние туры групповой стадии Лиги наций УЕФА отгремели, сборная России осталась в лиге B и попадёт в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Пора возвращаться к национальным первенствам и еврокубкам, о международных паузах пока можно забыть. В Российской Премьер-Лиге подходит к концу первый круг.

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Программа 15-го тура чемпионата России продолжится 22 ноября тремя поединками. Среди прочих в воскресенье волгоградский «Ротор» примет екатеринбургский «Урал». Встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».



Волгоградцы сумели кое-как оправиться после волны коронавируса, была даже одержана первая победа в сезона. В последних трёх турах они набрали четыре из девяти возможных очков, что для аутсайдера весьма неплохо. Однако новичок элитного дивизиона остаётся одним из главных претендентов на вылет, а ведь времени на исправление ситуации остаётся всё меньше.



После 14 туров сине-голубые находятся на предпоследней строчке в РПЛ, набрав всего лишь семь очков. Даже до места в зоне стыков не хватает целых пяти пунктов, а до безопасной 12-й позиций — все шесть. Хуже выступает только «Уфа», у которой очков столько же, но пропущенных на четыре больше.

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Впрочем, стоит отметить, что «Ротор» в последнее время не так уж много пропускает. В пяти последних турах у него всего пять пропущенных мячей, даже у замкнувшего тройку лидеров «Спартака» на один больше. А измотанный «Краснодар», для сравнения, вовсе пропустил на этом отрезке 11 голов.



Проблемы волгоградцев напрямую связаны с низкой результативностью и слабой реализацией. Всего они смогли забить только семь мячей, три из которых пришлись на пять последних игр. С такой скромной атакой пробить оборону екатеринбуржцев будет крайне тяжело.



«Урал» перед ноябрьской паузой набрал неплохую форму. В трёх турах заработал пять из девяти возможных очков, ни разу не проиграв. Ничьи были с «Тамбовом» (0:0) и «Спартаком» (2:2), а победа пришлась на «Уфу» (2:1). Причём во всех случаях команда Юрия Матвеева смотрелась как минимум не хуже соперников.

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Отдельно стоит отметить мощную оборону «шмелей». За 14 туров они пропустили только 15 мячей, что является отличным показателем для представителя нижней половины таблицы. На данный момент в чемпионате России меньше пропустили лишь лидеры: ЦСКА, «Зенит» и московское «Динамо», которое замыкает топ-4.



На наш взгляд, в предстоящем поединке можно рискнуть и проверить лобовую победу екатеринбуржцев за коэффициент 2.65. После травм вернулись Бикфалви и Эль-Кабир, а ветеран Павел Погребняк открыл счёт своим голам в нынешнем сезоне. В атаке пошло гораздо веселее.



С обороной тоже более-менее порядок. Арендованный у ЦСКА вратарь Илья Помазун пока что не даёт усомниться в себе, а защитники по большей части обходятся без привозов. «Ротор» на своём поле будет биться, но коллектив Матвеева опытнее, сбалансированнее и в целом сильнее.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ «Ротор» — «Урал» 22 ноября 2020 года

«Ротор» сумел-таки более-менее оправиться от последствий коронавируса, но игра по-прежнему нестабильная. «Урал» набрал хорошую форму, лидеры атаки вернулись, пошло веселее. На наш взгляд, стоит рискнуть и проверить победу екатеринбуржцев. Разница в уровне исполнителей заметная.



Ставка: победа «Урала» за 2.65.