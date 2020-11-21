«Лидс» — «Арсенал». Прогноз: Бьельса задавит трусливого Артету и сдавшего Обамеянга

22 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» 22 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.
Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал» (22.11.2020)
Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства.
Выбирать есть из чего. На воскресенье, 22 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. В 19:30 мск «Лидс Юнайтед» на стадионе «Эллан Роуд» начнёт выяснять отношения с «Арсеналом». Соперники хорошо начали сезон, но ближе к концу октября результаты резко просели.
Собственно, перед перерывом они двигались по одинаковому графику. Три поражения и одна победа в четырёх предыдущих турах чемпионата Англии. Естественно, на таком фоне пришлось увязнуть в середине турнирной таблицы. У «павлинов» 10 очков и 15-е место, у «канониров» 12 баллов и 11-я строчка.
Строго говоря, к футболу Марсело Бьельсы просто приспособились. «Кристал Пэлас», «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон» действовали схожим образом. Отдавали территорию, владели мячом по 32-35%, караулили неточные передачи, вертикально атаковали. «Волки» выиграли со счётом 1:0, «лисы» и «орлы» повесили новичку элитного дивизиона по 4:1.
Хозяева не отказываются от своего футбола, что достойно уважения. Вот только уровень исполнителей откровенно ограничен, а потому процент брака возрастает, если соперник знает, на какие места давить. Плюс сказывается короткая скамейка. Вариантов для ротации минимум, вылет пары-тройки исполнителей основы обходится дорого. Стиль крайне энергозатратен и требует сыгранности.
«Арсенал» не стесняется действовать вторым номером с хорошими командами. Оборону Микель Артета подтянул, а вот в атаке не ладится. Обамеянг резко сдал, Ляказетт не забивает с сентября, Николя Пепе пока только разочаровывает. В сухом остатке — один гол в четырёх последних турах. Да и тот с пенальти.
То есть с игры на внутренней арене лондонцы не забивали аж с 4 октября, когда одолели «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Понятно, что с «Лидсом» будет гораздо больше пространства и возможностей, однако состояние нападения гостей вызывает серьёзные вопросы. С такой результативностью далеко не уедешь.
Самые очевидные варианты — П1 по владению мячом с форой (на момент написания прогноза такой линии у букмекеров не было) и П1 по угловым за 1.91. У «павлинов» на своём поле в среднем по 7,5 корнера за игру. Можно даже рассмотреть ИТБ 6 углового «Лидса» за дивный коэффициент 2.38.
Также любопытно смотрится тотал меньше 3 гола за 1.80. «Канониры» лишь раз преодолели эту планку в АПЛ — 1:3 от «Ливерпуля» с голом Жоты на 88-й минуте. Больше того — в четырёх последних матчах с их участием доезжала ставка «обе забьют — нет». На неё дают 2.40, но с учётом особенностей хозяев риск кажется чрезмерным. 1:1 или 2:1 тут вполне вероятны.
Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал» 22 ноября 2020 года
«Лидс» всегда и везде играет в атаку. На своём поле он особенно агрессивен: огромный процент владения мячом, по 7,5 угловых за матч. «Арсенал» при Артете, напротив, не стесняется отдавать территорию опасным соперникам. Думается, лондонцы станут действовать вторым номером. Примеры «Лестера», «Вулверхэмптона» и «Кристал Пэлас» доказывают, что ошибаются «павлины» достаточно.
Ставка №1: ИТБ 6 углового «Лидса» за 2.38.
Ставка №2: тотал меньше 3 мяча за 1.80.
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