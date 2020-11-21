«Интер» — «Торино». Прогноз: Конте и Ханданович провалят репетицию перед визитом «Реала»

22 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Торино». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Торино» 22 ноября 2020
Букмекеры считают, что матч Серии А «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.
Анализ и прогноз матча 8-го тура Серии А «Интер» Милан — «Торино» (22.11.2020)
Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу возобновились некоторые топовые европейские лиги.
Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На воскресенье, 22 ноября, в итальянской Серии А запланированы сразу семь матчей. В 17:00 мск в Милане «Интер» на стадионе «Сан-Сиро» начнёт выяснять отношения с «Торино» в надежде вернуться на победный путь.
Старт сезона получился для подопечных Антонио Конте если не провальным, то как минимум неудачным. Основная боль та же, что и в прошлом году. Лига чемпионов. Жалкие два очка в трёх турах и чистое последнее место в группе. Впереди ещё и игра с «Реалом». В случае неудачи шансы на плей-офф станут сугубо теоретическими.
В чемпионате Италии гордиться тоже нечем. Одна победа в пяти предыдущих турах, 2:0 над «Дженоа». В топ-матчах остались без побед. Поделили очки с «Лацио» (1:1), не справились со Златаном Ибрагимовичем в дерби (1:2), а перед международной паузой не дожали «Аталанту» (1:1).
В общем, 12 баллов в шести встречах и седьмая строчка. Правда, плотность турнирной таблицы высокая. До идущего вторым «Сассуоло» всего три пункта. И ведь нельзя сказать, что качество футбола ужасное и не клеится ровным счётом ничего. Вовсе нет. Играет команда неплохо, создаёт достаточно.
Вот только постоянно чего-то не хватает. Чаще всего — реализации и надёжности в обороне. Пропускают нерадзурри действительно очень много. 16 мячей в 10 официальных матчах сезона — обычно команды Антонио Конте действуют куда надёжнее. Да и кадровых потерь достаточно: то коронавирус, то травмы.
Правда, у «Торино» куда более серьёзные проблемы. Крепкий середняк чемпионата Италии никак не может выбраться со дна турнирной таблицы. Всего пять очков в семи поединках. Андреа Белотти своё дело знает, результативность высокая — 12 голов. А вот с обороной бардак — 16 пропущенных мячей, хуже только «Беневенто».
Хозяевам придётся держать в уме важнейшую битву с «Реалом», определённая ротация практически неизбежна, ведь представительство в сборных было довольно широким. В то же время осечек в Серии А допущено предостаточно, так что ошибаться крайне не рекомендуется. «Интер» в четырёх предыдущих очных встречах на своём поле пропускал, но обязательно добывал очки. В
принципе, 1Х + обе забьют и сейчас выглядит вполне логично. Забивают «быки» исправно, а в защите беда. Коэффициент нестыдный — 1.90. Белотти и Верди свой гол найдут, да только с такой обороной забивать нужно гораздо больше.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Интер» — «Торино» 22 ноября 2020 года
«Интер» не блещет в Серии А и рискует вновь пролететь мимо плей-офф Лиги чемпионов. С голами проблем нет, а вот оборона кошмарная. У «Торино» ситуация похожа — забивают достаточно, пропускают выше крыши. Состав у нерадзурри сильнее, плюс своё поле, плюс статистика очных встреч. Возьмём 1Х + обе забьют за 1.90. Белотти и Верди в порядке, но одного гола с такой защитой точно не хватит
Ставка: «Интер» не проиграет + обе забьют за 1.90.
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