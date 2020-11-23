«Торпедо» — «Автомобилист». Прогноз: Варнаков устроит горячий приём Дацюку и Коваржу

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.02, успех «Торпедо» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 24 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 24 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» Екатеринбург (24.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На вторник, 24 ноября, запланированы сразу семь матчей. В 19:00 мск в Нижнем Новгороде «Торпедо» начнёт выяснять отношения с «Автомобилистом». История противостояния практически гарантирует веселье, благо что соперники не стесняются играть в атаку и много забивают.

Нижегородцы выступают в полном соответствии с изначальными ожиданиями. А именно — рубятся за попадание в плей-офф. Шестёрка лидеров в Восточной конференции ушагала далеко, тягаться с ними практически нереально. За две оставшиеся путёвки разворачивается нешуточная борьба.

Конкуренты серьёзные — «Сибирь», «Барыс» и «Амур». Пока всё нормально: 26 очков в 27 поединках, седьмая строчка. «Снеговики» и «барсы» отстают на один пункт, «тигры» — на два. Плотность высочайшая, потому главное — избегать затяжных неудачных серий. С этим как раз порядок.

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Подопечные Дэвида Немировски не проигрывали больше двух раз подряд с середины сентября. Скажем, недавно они вернулись без очков с маршрута Новосибирск — Казань, хотя с «Ак Барсом» оказались очень близки. И ничего — унывать не стали, вместо этого хлопнули на выезде крепкий «Автомобилист» (3:2 Б).

Проблема одна — теперь снова придётся играть с уральцами. И будут они необычайно злы. Павел Дацюк залечил травму и вернулся в строй, наконец-то забил Питер Холланд, в полном порядке Якуб Коварж. Понятно, что по уровню исполнителей у гостей заметное преимущество. Вот только «Торпедо» это слабо волнует.

Дело в том, что «Автомобилист» — один из их любимых клиентов. Лишь в одном из семи предыдущих очных встреч остались без очков, да и в той забили пять шайб. Любопытно, что четыре последних случая уходили в дополнительное время. И самое замечательное — вот уже семь поединков подряд обе команды забивают как минимум по две шайбы.

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У «Торпедо» вернулся Михаил Варнаков, четыре матча подряд очки набирает Дамир Жафяров, всё чаще напоминает о себе Зият Пайгин. Опытнейший Энди Мили вообще редко уходит со льда с пустыми руками. В общем, «Автомобилист» вполне может взять реванш и утащить с берегов Волги два очка. Но свои две шайбы пропустить придётся почти наверняка.

Выделяются сразу несколько аккуратных, но надёжных ставок: «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.74, тотал больше 5 шайб за 1.87 и ИТБ 2 гола «Торпедо» за 1.70. Если хотите коэффициент посерьёзнее, рассмотрите Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.32. Соперники прекрасно знают друг друга, долгих прощупываний и разведок тут быть не должно. Только хоккей, яркие моменты и голы.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист» 24 ноября 2020 года

Соперники прекрасно знают друг друга, четыре предыдущие очные встречи докатились до дополнительного времени. Больше того — в семи последних случаях обе команды забивали как минимум по две шайбы. «Торпедо» традиционно играет в атаку, уральцы тоже любят бодрый хоккей. Лезть в исход опасно, а вот голы наверняка будут. Команды имели 2,5 дня на отдых, проблем со свежестью и движением возникнуть не должно.

Ставка: тотал больше 5 гола за 1.87.