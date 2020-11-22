ЦСКА — «Сибирь». Прогноз: шестая победа подряд для Окулова, Шалунова и Светлакова

Красно-синие в последнее время крайне результативны, а новосибирцы не играли с 17 ноября.

23 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сибирь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.37, успех «Сибири» идёт за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» Новосибирск 23 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» 23 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Сибирь» Новосибирск (23.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

«Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Хамес и Айуоби закончат жуткую серию в АПЛ У «Фулхэма» шесть поражений в восьми турах АПЛ, синие получают отличный шанс подняться в топ-5.

На понедельник, 23 ноября, запланированы всего три матча. В 19:30 мск ЦСКА в Москве начнёт выяснять отношения с «Сибирью». Гостей мы не видели в деле уже давненько. Они не выходили на лёд аж с 17 ноября, то есть имели около недели на восстановление. По меркам КХЛ это мини-каникулы.

На самом деле, пауза кажется даже чрезмерной. После возобновления регулярного чемпионата «снеговики» играли только дома, то есть устать не успели. И ужасной гостевой серии впереди нет: ЦСКА, рижское «Динамо» и «Куньлунь», который базируется в Мытищах. И опять в Новосибирск.

В общем, лишний день-два пригодились бы им позже, но теперь это уже не важно. Николай Заварухин имел достаточно времени, чтобы спокойно и вдумчиво поработать над отдельными компонентами. Благо что проблем достаточно: большинство слабое, провалы в обороне случаются.

«Наполи» — «Милан». Прогноз: прости, Гаттузо! Великий Златан не отдаст лидерство в Серии А Соперники трижды сыграли вничью в четырёх последних очных встречах.

Несмотря на долгое отсутствие, «Сибирь» осталась в зоне плей-офф. Правда, «Барыс» она опережает только по дополнительным показателям, да ещё и проведя на четыре игры больше. Но расклад не изменился: на две оставшиеся путёвки в плей-офф претендуют также «Торпедо», «Барыс» и «Амур». С топ-6 всё, похоже, понятно.

ЦСКА тем временем движется по сезону с грациозностью асфальтоукладчика. После двух поражений в московских дерби Игорь Никитин нашёл способ достучаться до хоккеистов. Дальше — пять побед подряд. Все в основное время, с разницей как минимум в две шайбы. Во всех случаях забивали не меньше пяти голов.

5:3 с «Салаватом Юлаевым», 7:0 с «Сочи», 3:1 с «Локомотивом», 4:2 с «Нефтехимиком» и 5:1 с минским «Динамо». Естественно, это чистое первое место в сводной таблице КХЛ, остальным такой темп неподвластен. А внутри конференции ближайший преследователь вообще отстаёт на девять очков.

«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз: страшный сон Клоппа на «Энфилде». Защиты нет, Варди есть Мерсисайдцы искалечены травмами, а «Лестер» перед паузой набрал шикарный ход.

Понятно, что шансы хозяев заметно выше. Благо что внутри этого противостояния прослеживается тренд: «снеговики» часто цепляются за очки на своём льду, а вот в гостях неизменно уступают. Авоську не пропускают, держатся достойно — но безрезультатно. Восемь поражений подряд, семь из которых в основное время.

В то же время разгром на указанном отрезке случился лишь однажды. На лобовую победу фаворита дают смешной коэффициент 1.37, потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79 и П1 с разницей в 1-2 гола за 2.50.

Свежие новосибирцы наверняка упрутся и много не пропустят, но оформить сенсацию будет сложно. Слишком уж мощный ход сейчас набрали москвичи.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» 23 ноября 2020 года

«Сибирь» не играла с 17 ноября. С одной стороны, это свежесть. С другой — долгий простой. У ЦСКА пять побед в основное время кряду, во всех случаях забивали не меньше трёх раз. А на своём льду красно-синие в восьми предыдущих очных встречах со «снеговиками» неизменно выигрывали. И лишь однажды — за пределами основного времени. Думается, гости упрутся и заставят фаворита потрудиться, но дотерпеть до очков будет сложно

Ставка: победа ЦСКА в 1-2 шайбы за 2.50.