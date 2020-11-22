«Ювентус» — «Ференцварош». Прогноз: Роналду разнесёт венгров. У Сергея Реброва нет шансов

24 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 31.0. Поставить на ничью предлагают за 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош» 24 ноября

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.56.

«Ювентус» — «Ференцварош»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24.11.2020

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 24 ноября в Турине «Ювентус» сразится с «Ференцварошем», начало — в 23:00 мск. Пожалуй, с точки зрения интриги это самая очевидная пара вторника. Разница в уровне исполнителей, амбициях и финансовых возможностях колоссальна.



Венгры дошли до групповой стадии Лиги чемпионов впервые за четверть века, а теперь играют в своё удовольствие. Получается вполне неплохо. Шансы пробиться в плей-офф изначально исчислялись статистической погрешностью, а вот побороться за третье место и путёвку в Лигу Европы более чем реально.



В трёх турах подопечные Сергея Реброва набрали одно очко. Разгромные поражения от «Барселоны» (1:5) и «Ювентуса» (1:4), а также боевая ничья с киевским «Динамо» на своём поле (2:2). Как видно, забивают «зелёные орлы» исправно. Собственно, они действительно пытаются играть в атаку и создают не так мало.

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Скажем, в Будапеште при доле везения могли забить итальянцам пару голов ещё до перерыва. В обороне, ясное дело, у «Ференцароша» всё совсем туго. В чемпионате Венгрии пропускают по большим праздникам, а вот на уровне Лиги чемпионов получать меньше двух-трёх мячей могут только при огромной доле везения.



«Ювентус» пока движется по сезону в соответствии с ожиданиями. Разумеется, старт получается непростым. Иначе и быть не могло: новый тренер с отсутствием опыта самостоятельной работы, переход на схему 3-5-2, затянувшиеся проблемы с коронавирусом у Криштиану Роналду.



Соответствовать привычному графику на таком фоне было сложно. Однако к концу ноября положение рабочее. В Лиге чемпионов набраны шесть очков из девяти возможных. Если бы Альваро Морате чуть больше повезло с «Барселоной», было бы больше. Но и так отрыв от третьей строчки составляет пять баллов. Остались формальности.

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В Серии А ни одного поражения и 16 очков в восьми турах. Не предел мечтаний, но нормально. Вернулись в зону Лиги чемпионов, отставание от лидеров минимально. А главное — накануне очень уверенно забодали яркий «Кальяри» (2:0). Два гола к перерыву, спокойный контроль игры. 24:4 по ударам, 7:0 по попаданиям в створ.



Столь собранного «Ювентуса» мы в нынешнем сезоне ещё не видели. А в атаке неплохо получалось и прежде, не хватало только завершения и Криштиану Роналду (что, в принципе, одно и то же). Второй тайм превратился в тренировку, силы поберегли. Теперь надо обыграть аутсайдера на своём поле и снять вопросы по месту в 1/8 финала.



Линия букмекеров выглядит логичной. Разница в уровне индивидуального мастерства огромна, плюс своё поле. Сложно представить, что хозяева забьют меньше трёх раз. Ключевой вопрос — пропустят ли они что-то в ответ. «Ференцварош» забивал во всех предыдущих турах, а на «обе забьют» дают 2.56. Соблазнительно.



Вариант попроще — ИТБ 3 гола «Ювентуса» за 1.84. Если фаворит ограничится тремя мячами, произойдёт возврат. Ставка посмелее — тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 2.90. Коэффициент очень хороший, а «Ференцварош» пока выдаёт исключительно результативные поединки. Во всех случаях было как минимум четыре мяча.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош» 24 ноября 2020 года

«Ференцварош» старается играть в атаку и не садится глубоко. Как итог — забивает в каждом матче, но очень много пропускает. Целых 11 голов в трёх турах. «Ювентус» накануне очень уверенно разнёс крепкий «Кальяри», а Криштиану Роналду оформил дубль. Разница в уровне исполнителей колоссальна, плюс своё поле. Думается, три-четыре гола итальянцы положат даже не включаясь на полные обороты.

Ставка: ИТБ 3 гола «Ювентуса» за 1.84.