«Букмекеры — доноры российского спорта». Президент Первой СРО — о новых требованиях к БК

30 сентября вступил в силу закон, ужесточающий требования к букмекерам, а в ноябре появились новые инициативы правительства. Минфин предложил увеличить в два раза платежи букмекеров, но не в спортивные федерации, а в госбюджет. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект по созданию единого регулятора (вместо СРО), цель которого – аккумулировать все платежи в адрес букмекеров в рамках одной компании. Президент Первой СРО, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов в интервью «Чемпионату» рассказал, к чему могут привести новые законы, и выразил надежду на диалог с властями.

— Николай Рубенович, как вы считаете, какая из двух инициатив имеет больше шансов быть принятой?

— Если инициатива касается игорного бизнеса, то любая, даже абсурдная, идея имеет все шансы быть проходной. Это можно отнести к псевдополитической ментальности некоторых чиновников и представителей депутатского корпуса.

Однако ситуация уже иная, не такая как 3-4 года назад. Букмекерская деятельность представляет собой социально-ответственный бизнес. И это не на словах, а на деле. Букмекеры не зря добивались принятия законодательства о ставках исключительно на спорт. Сейчас букмекеры стали важным донором российского спорта. Помимо уплаты целевых отчислений, букмекеры заключили спонсорских контрактов с спортивными клубами и лигами на сумму 6 млрд рублей, с дотационными федеральным спортивным каналам на сумму 4 млрд рублей в год.

В 2019 году сумма уплаченных букмекерами целевых отчислений составила 1,2 миллиарда рублей. В этом году с 30 сентября вступили в силу поправки в закон, согласно которым целевые отчисления на спорт уже выросли примерно минимум втрое. Я надеюсь, что мы приобрели надёжного союзника, который прямо заинтересован в сотрудничестве с букмекерами без абсолютно ненужных нам посредников.

— Если примут предложение о направлении отчислений в федеральный бюджет напрямую, финансирование спорта серьезно сократится? Может быть, можете дать прогноз, на какую величину?

— Здесь нужно понимать, что бюджет — это не трансферное окно в спорте. Поступившие туда целевые деньги совершенно не обязаны в полном объёме переводиться на счета заинтересованных федераций. Там работает всё по-другому. Есть свободные деньги — может быть, переведут, а если деньги забрали на более важные нужды, то извините, денег нет. А с учётом постоянного бюджетного дефицита можно очень долго стоять в очереди у окошка кассы, в которой денег нет.

— В одной из инициатив есть предложение о минимальном размере отчислений в 5 млн рублей на федерацию. Если такое предложение станет реальностью, есть вероятность, что букмекеры перестанут принимать ставки на ряд видов спорта, потому что это станет невыгодно?

— Я не хочу комментировать явно абсурдные идеи.

— Если новые инициативы примут, это приведёт к тому, что количество букмекерских компаний на рынке сократится? И не потянутся ли после этого компании, а следом и игроки в сторону нелегального сегмента?

— Маржа букмекера составляет примерно 5-6%. То есть от суммы всех принятых букмекером ставок игрокам возвращается в виде выплат выигрышей 94-95%.

Предлагаемый вариант целевых отчислений в размере 10% от дохода со всех принятых ставок превысит порог рентабельности. После этого любой бизнес начинает процесс сворачивания. Для отдельных компаний это будет перемещение в другие юрисдикции. На российском рынке останется лишь 5-6 крупных операторов, которым совершенно не нужно будет в прежнем объёме спонсировать спортивные клубы и лиги. И об обещанном президенту удвоении целевых отчислений придётся забыть.

— Реально ли что-то изменить в данной ситуации? Возможен сейчас какой-то диалог букмекеров и власти?

— На этапе принятия инициативы и внесения проекта в Госдуму со стороны Минфина и депутатов Станкевича и Дерябкина диалога никакого не было. К сожалению, чиновники Минфина всё сложнее идут на диалог. Связываю это с тем, что у них просто нет внятных аргументов и доводов для диалога с бизнесом.



Обе букмекерские СРО выступают единым фронтом, направили совместные письма в Минфин и Минспорт, в Государственную думу. Мы получили поддержку от ведущих спортивных федераций и лиг. Президент ТПП РФ Катырин С.Н. после совместного заседания с активом Комитета по спорту и подкомитета по букмекерской деятельности и тотализаторам обратился с письмом в адрес министра спорта О.В. Матыцина в поддержку позиции букмекерского сообщества.

Впереди предстоит большая работа с депутатским корпусом в рамках комиссий и комитетов, совместных круглых столов на различных площадках.