АЗ — «Реал Сосьедад». Прогноз: Бруно Мартинс Инди остановит лидера чемпионата Испании

Баски великолепны в Примере, а вот в Лиге Европы забили всего два мяча в трёх турах.

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех АЗ оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Поставить на ничью предлагают за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы АЗ — «Реал Сосьедад» 26 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы АЗ Алкмар — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы АЗ — «Реал Сосьедад» (26.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.

Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. В Алкмаре АЗ на стадионе «АФАС» сразится с «Реалом Сосьедад», начало — в 23:00 мск. Это группа F, интрига тут закручена до предела. Скромная «Риека» ожидаемо не смогла навязать борьбу: три поражения с общим счётом 2:7, последнее место.



А вот остальные идут нога в ногу. АЗ, «Наполи» и «Реал Сосьедад» набрали по шесть очков. Голландцы занимают первое место из-за наилучшей разницы мячей, но это условность. Развязка ожидается что надо. Три недели назад в Сан-Себастьяне хозяева победили со счётом 1:0.



Результат оказался абсолютно заслуженным. Баски владели колоссальным преимуществом, что видно даже по статистике: 66-34 по проценту владения мячом, 28-4 по ударам, 9-1 по попаданиям в створ, 16-2 по угловым. Марко Бизот много выручал, до последнего оставляя партнёров в игре. Помощи не дождался, но хоть от разгрома уберёг.

«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6 Поквитаться с немцами за жуткое поражение на своём поле — дело чести для «горняков».

Справедливости ради, тогда голландцы играли полуторным составом из-за проблем с коронавирусом. С тех пор ситуация выправилась, да и своё поле поможет. На этот раз сопротивление должно оказаться куда более существенным. Благо что подопечные Арне Слота добыли в чемпионате Нидерландов уже три победы подряд.



В субботу обыграли скромный «Эммен» (1:0) благодаря голу Бруно Мартинса Инди. Впрочем, букмекеры всё равно считают гостей явным фаворитом, давая на их успех меньше двойки. И спорить с таким положением дел непросто. Больно уж хорош сейчас «Реал Сосьедад», причём по всем фронтам.



Поражение от «Наполи» (0:1) получилось несправедливым: полностью владели территорией, создали несколько отличных моментов, однако неаполитанцы забили единственным попаданием в створ. «Риеку» и АЗ обыграли по делу, в обоих случаях хватило одного гола. Зато в Примере результативность гораздо выше.

«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву» «Бавария» накануне не справилась с «Вердером». Исправится в Лиге чемпионов.

21 очко в 10 турах, разница мячей 21-4. Остальные забили не больше 18 раз. Чистое первое место в турнирной таблице, хотя «Атлетико» по потерянным очкам лидирует. И самое главное — сумасшедшая серия из шести побед! Справедливости ради, календарь оказался довольно простым. Ещё в середине сентября сыграли с «Реалом», в остальном — «Бетис», «Хетафе» и середняки с аутсайдерами.



И всё же непосредственно по качеству футбола баски великолепны. Физическая подготовка выше всяких похвал, создают много и со вкусом, здорово двигают мяч. Учитывая проблемы «Реала» с «Барселоной», клуб из Сан-Себастьяна получает реальный шанс побороться за чемпионство.



Между прочим, уже в воскресенье предстоит сражаться с «Вильярреалом». Потому вполне вероятно, что тренерский штаб проведёт ротацию и оставит нескольких лидеров в Испании. А ведь АЗ много не пропускает. Ни на внутренней арене, ни в Лиге Европы. На наш взгляд, тут вполне может обойтись без голевого парада.

«Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон начали, а М'Вила добавит Главная задача для подопечных Гвардиолы — обойтись без травм. С выходом в плей-офф всё понятно.

Проверим тотал меньше 2.5 мяча за 2.13. В принципе, даже ТМ 3 гола идёт за нестыдный коэффициент 1.61. Строго говоря, ничья вполне устроит обе стороны, а «Реалу Сосьедад» сейчас важнее избежать травм и сэкономить силы. Слишком уж хороший шанс выпадает в Ла Лиге.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы АЗ — «Реал Сосьедад» 26 ноября 2020 года

«Реал Сосьедад» чертовски хорош: 21 гол в 10 турах и заслуженное первое место в таблице Примеры. «Реал» с «Барселоной» переживают непростые времена, что даёт реальный шанс побороться за чемпионство. На таком фоне выезд с Нидерланды отходит на второй план. Думается, тренерский штаб побережёт как минимум нескольких лидеров, благо что уже в воскресенье предстоит сражаться с «Вильярреалом». Ждём аккуратный футбол и один-два гола. Ничья вполне устроит обе стороны, а АЗ пропускает мало.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.