«Мольде» — «Арсенал». Прогноз: без Обамеянга, Виллиана и голов. Артета увязнет в Норвегии

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Мольде» — «Арсенал». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Мольде» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Поставить на ничью предлагают за 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Мольде» — «Арсенал» 26 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Мольде» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Мольде» — «Арсенал» (26.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.

«Боруссия М» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Степаненко и Мораес ответят на позорные 0:6 Поквитаться с немцами за жуткое поражение на своём поле — дело чести для «горняков».

Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 26 ноября «Мольде» на стадионе Акер» в Норвегии сразится с «Арсеналом», начало — в 20:55 мск. Это битва лидеров группы В. В случае победы лондонцы снимут последние вопросы о выходе в плей-офф Лиги Европы.



Пока дела у них складываются отлично. Три победы из трёх возможных, девять очков, чистое первое место в квартете. Сильно повезло с «Рапидом» в Вене (2:1), где у австрийцев имелось достаточно возможностей забрать хотя бы ничью. Зато дальше пошло куда веселее. На своём поле разгромили «Дандолк» (3:0) и «Мольде» (4:1).



Ставить два последних клуба в один ряд определённо не стоит. Скромные ирландцы рады самому факту выхода в групповой этап Лиги Европы. А вот норвежцы куда более интересный коллектив. Они не жмутся к воротам, стараются играть в атаку даже на «Эмирейтс», довольно смело прессингуют.

«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер снова помогут «Локомотиву» «Бавария» накануне не справилась с «Вердером». Исправится в Лиге чемпионов.

Собственно, в Лондоне разгромного поражения бывший клуб Уле-Гуннара Сульшера не заслуживал. Аутсайдер сенсационно открыл счёт в середине первого тайма, однако пропустил в раздевалку. А на 62-й минуте получил второй. Важная деталь — оба гола забили в свои ворота, попутно упустив пару неплохих моментов.



На своём поле «Мольде» будет играть ещё смелее, благо что в чемпионате Норвегии всё уже понятно. На днях «Будё-Глимт» обеспечил себе титул. В то же время вторая строчка вряд ли куда-то денется: замыкающая тройку «Волеренга» отстаёт на четыре очка. Можно смело бросать все силы на еврокубки.



«Арсенал» наверняка оставит нескольких футболистов основы в Англии, чтобы те получили дополнительный отдых. В Лиге Европы проблемы вряд ли возникнут, достаточно разобраться с «Рапидом» на своём поле через неделю. А вот в АПЛ ситуацию нужно исправлять как можно быстрее.

«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз: Месси закрыли. С Зе Луишем и Миранчуком будет тяжелее Подопечные Марко Николича забивают на протяжении 11 матчей. Работа у Яна Облака будет.

Там всё совсем грустно. 13 очков в девяти турах, отрицательный баланс голов (9:10), нижняя половина таблицы и всего одна победа в пяти предыдущих поединках. После международной паузы отскочили в Лидсе. Подвёл Николя Пепе, получивший прямую красную карточку в дебюте второго тайма. Будь уровень исполнителей у «павлинов» повыше, они непременно дожали бы лондонцев. А так — 25 ударов по воротам и 0:0.



Уже в воскресенье ожидается визит колючего «Вулверхэмптона», там силы будут гораздо нужнее. Именно поэтому букмекеры дают на лобовую победу фаворита довольно высокий коэффициент (1.74). Смотрится соблазнительно, но играть практически наверняка будут дублёры.



Потому логичнее отталкиваться от аутсайдера. П1 с форой (+1) идёт за 1.77, альтернатива — ИТМ 2 гола «Арсенала» за 1.66. Логика следующая: «канониры» даже основным составом забивают с большим скрипом. И возражать против ничьей соперники вряд ли станут. Гости сохранят первое место в квартете, хозяева останутся вторыми.

«Интер» — «Реал». Прогноз: Зидан и Азар организуют очередной провал Конте в Лиге чемпионов «Нерадзурри» набрали два очка в трёх турах, нужно любой ценой побеждать мадридцев.

Потому ждём широкой ротации от Микеля Артеты, при которой «Мольде» получит реальный шанс зацепиться за очки. Всё остальное зависит от реализации.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Мольде» — «Арсенал» 26 ноября 2020 года

«Мольде» показывает современный футбол, старается играть в атаку и прессинговать. Он создал заметные проблемы «Арсеналу» в Лондоне и долго вёл в счете, помешали два автогола. «Канониры» уверенно чувствуют себя в Лиге Европы и наверняка поберегут силы для АПЛ. Уже в воскресенье играть с «Вулверхэмптоном». На таком фоне норвежцы получают отличный шанс закрепиться на втором месте в группе.

Ставка: победа «Мольде» с форой (+1) за 1.77.