«Сассуоло» — «Интер». Прогноз: в Лиге чемпионов опять провал. Что насчёт Серии А, Конте?

28 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Сассуоло» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» 28 ноября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Сассуоло» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз матча 9-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» — «Интер» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартует девятый тур.

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На 28 ноября запланировано сразу три матча. Наиболее ранний из них начнётся в 17:00 мск. «Сассуоло» на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» сразится с «Интером». Формально это центральная встреча тура, поскольку обе команды на данный момент входят в топ-5 турнирной таблицы.



На деле «нерадзурри» находятся в очень непростой ситуации. Ожидания были серьёзнейшими, однако на выходе — очередной провал в Лиге чемпионов. Теоретические шансы выйти в плей-офф ещё остаются, но для этого нужно брать две победы в оставшихся турах и надеяться на удобные результаты соперников. Поверить в такой расклад сложно.



Винить можно только себя. Наупускали кучу моментов с «Боруссией М» и «Шахтёром», после чего дважды проиграли «Реалу». Поражение в среду получилось особенно чувствительным: на своём поле даже не смогли создать интригу (0:2), заключительные полчаса превратились в тренировку.

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В который раз начудил Артуро Видаль, на ровном месте получивший две жёлтые карточки за атаку на судью. Арбитр разобрался верно, пенальти в том эпизоде действительно не было, а чилиец в очередной раз подтвердил, что не умеет держать себя в руках. К тому моменту мадридцы уже вели в счёте. Никаких шансов у «нерадзурри» не было, хотя испанцы приехали в Милан без Рамоса и Бензема.



Под Конте вовсю шатается кресло, но в контракте тренера есть пункт о гигантской неустойке. В общем, Антонио хорошо устроился, суммарные расхода клуба при уходе тренера оцениваются в € 150 млн. А ведь в чемпионате Италии дела складываются тоже не лучшим образом. Всего две победы в шести последних турах — над «Дженоа» и «Торино», которые находятся в зоне вылета.



С соперниками покрепче категорически не ладится. 1:1 с «Лацио», 1:2 от «Милана», 2:2 с «Пармой» и 1:1 с «Аталантой». Тем удивительнее, что букмекеры абсолютно не сомневаются в победе гостей. Хотя психологическое состояние после провала в еврокубках будет кошмарным, защита по-прежнему разочаровывает, а соперник в полном порядке.

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Шутка ли — «Сассуоло» идёт без поражений, занимая чистое второе место в турнирной таблице Серии А. 18 очков в восьми турах, лучше только «Милан». Роберто де Дзерби выстроил крайне симпатичный коллектив, который играет в атаку и много забивает. Сравнения с «Аталантой» напрашиваются сами собой.



Больше чёрно-зелёных не забил никто — уже 20 голов. У «Интера» столько же, остальные отстают. Статистика очных встреч тоже намекает: в семи предыдущих случаях «нерадзурри» добыли лишь одну победу (4:3 в октябре 2019 года). При этом на 1Х дают прекрасный коэффициент 2.18.



Понятно, что всякое может случиться, но с точки зрения логики и здравого смысла это подарок. Ставка посмелее — ИТБ 1.5 гола «Сассуоло» за 2.48. В обороне у Конте кошмар, пропускают по поводу и без. На своём поле подопечные де Дзерби вполне могут оформить пару мячей. Благо что они готовились в недельном цикле.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» 28 ноября 2020 года

«Интер» в среду проиграл «Реалу» и почти наверняка снова пролетит мимо плей-офф Лиги чемпионов. Атмосфера в коллективе явно будет так себе. «Сассуоло» тем временем идёт без поражений, забивает больше всех в Серии А и занимает второе место в таблице. А в семи предыдущих очных встречах уступил лишь однажды. Плюс своё поле. И при всём этом великолепии на 1Х дают заметно больше двойки. Заверните!



Ставка: «Сассуоло» не проиграет за 2.17.