Леброн установит уникальный рекорд НБА? Джордану такое и не снилось

В сезоне-2019/2020 Леброн Джеймс привёл к титулу «Лос-Анджелес Лейкерс» и стал четырёхкратным чемпионом НБА. Многие всё равно считают, что Король пока уступает Майклу Джордану. Однако есть немало аспектов, в которых уроженец Акрона уже превзошёл легенду «Чикаго Буллз».
Мы поговорим о достижении, которое Леброну только предстоит покорить. На это событие даже принимают ставки. Букмекеры предлагают щедрый коэффициент 2.00 на то, что в предстоящем регулярном чемпионате НБА Джеймс будет в среднем набирать не менее 25 очков за матч. На противоположный исход установлена котировка 1.72.
Для Леброна новый сезон станет уже 18-м в НБА. За всю истории лиги ни один игрок и близко не подбирался к указанной результативности на аналогичном этапе карьеры.
Что показали десять других лучших снайперов лиги в 18-м сезоне?
● Карл Мэлоун – 20,6 очка за матч;
● Дирк Новицки – 18,3;
● Карим Абдул-Джаббар – 17,5;
● Мозес Мэлоун – 15,6;
● Кобе Брайант – 13,8;
● Шакил О’Нил – 12;
● Хаким Оладжьювон – 7,1.
● Элвин Хейз – 16 сезонов за карьеру, в последнем – 5 очков за матч;
● Майкл Джордан – 15 сезонов за карьеру, в последнем – 20;
● Уилт Чемберлен – 14 сезонов за карьеру, в последнем – 13,2.
Трое из этого списка не добрались до 18-го сезона, а из оставшихся лишь Карл Мэлоун чуть перевалил за 20 очков в среднем за матч. На этом фоне спортивное долголетие Джеймса действительно впечатляет. Леброн тратит около $ 1,5 млн в год на своё тело, пользуется плодами современной медицины и пашет на тренировках.
Если в своём 18-м сезоне Король выдаст от 25 очков в среднем за матч – это будет очередной рекорд и лишний козырь в сравнении с Джорданом. Что говорит в пользу такого развития событий?
Во-первых, статистика. В дебютном сезоне молодой Джеймс выдал 20,9 очка за игру, а затем ни разу не опустился ниже отметки в 25 баллов. В прошлой регулярке у Леброна было 25,3 пункта.
Но это не означает, что Король сдаёт позиции. Те же самые 25,3 очка были в 12-й и 13-й сезоны Леброна. Джеймс грамотно распределяет нагрузку, чтобы подходить в оптимальной форме к матчам плей-офф. Со здоровьем у него пока полный порядок.
В НБА 25 очков в среднем за матч – это неофициальный признак действительно звёздного и статусного исполнителя на пике карьеры. Если опуститься ниже этого рубежа, ты уже на спаде, лучшие годы позади, к тебе меняется отношение.
Королю важно продолжать оставаться в числе лучших, быть претендентом на MVP и доминировать в лиге. В теории Джеймс мог бы расслабиться до наступления плей-офф, но есть один нюанс. Леброн гонится за лидерством в списке самых результативных игроков в истории НБА.
Сейчас у Джеймса 34 241 очко в регулярных чемпионатах. У лидирующего Карима Абдул-Джаббара в активе 38 387 баллов. Разница – 4146. Не исключено, что Леброн захочет пробить 40 тыс., но пока нужно решить ближайшую задачу.
При 25 очках в среднем за игру Джеймсу понадобится 166 матчей для выхода на чистое первое место. В ближайшей регулярке предусмотрены 72 игры, какие-то поединки Король наверняка пропустит, поэтому для рекорда нужны три чемпионата.
В сезоне-2022/2023 Леброну стукнет 38, это будет 20-й год в лиге для Короля. Выдержит ли организм? Не настигнут ли травмы? Заранее это не предсказать. Поэтому набивать статистику лучше сейчас, пока здоровье позволяет.
Однако есть аргументы и против 25 очков Джеймса в среднем за матч в предстоящем сезоне. «Лейкерс» проделали великолепную работу по укреплению состава. В приобретениях прослеживается явный акцент на снижение нагрузки на Леброна как минимум до матчей на вылет.
Калифорнийцы подписали Монтреза Харрелла и Денниса Шрёдера. Первый получил приз лучшему запасному прошлого сезона, а второй был одним из главных претендентов на ту же награду. Оба исполнителя в предыдущей регулярке набирали больше 18 очков за матч. Поэтому Леброну есть на кого оставить нападение до наступления решающих баталий.
Также не в пользу Короля и короткая пауза. «Лейкерс» выиграли титул 12 октября, а новый сезон скорее всего стартует 22 декабря. Отдых составит около десяти недель. Для НБА это мало.
Обычно между последним матчем прошлого плей-офф и первой игрой следующей регулярки проходит около 19 недель. То есть, практически в два раза больше. А ведь в декабре Джеймсу исполнится 36 лет.
Что важнее: сохранить силы на плей-офф ради пятого титула или приблизиться к первой строчке в списке самых результативных игроков в истории НБА?
Леброн может достичь обе цели, ведь Король всё ещё правит этой лигой.
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