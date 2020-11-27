«Аталанта» — «Верона». Прогноз: Алексей Миранчук выпал, без русского джокера будет худо

28 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 8.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Верона» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Аталанта» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча 9-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Верона» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартует девятый тур.

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: 10-е поражение подряд Алексея Ковалёва в КХЛ. Жуть! «Куньлунь» занимает последнее место на Востоке, проигрывая всем подряд.

На 28 ноября запланировано сразу три матча. Наиболее поздний начнётся в 22:45 мск в Бергамо, где «Аталанта» на стадионе «Атлети Адзурри» сразится с «Вероной». Хозяева провели последние недели неудачно, однако в среду закрыли слабый отрезок максимально ярким способом.



На «Энфилде» хлопнули «Ливерпуль» со счётом 2:0, причём абсолютно по делу. Даже Юрген Клопп после финального свистка признал, что его команда смотрелась заметно хуже. Ещё бы — ни одного удара в створ за 90 минут. На своём поле. Такое с красными случается неимоверно редко.



В Лиге чемпионов положение выправили. После четырёх туров с семью очками занимают третье место, но «Аяксу» уступают только по дополнительным показателям. При этом голландцы уже дважды обыграли «Мидтьюлланн», а вот итальянский клуб сразится с аутсайдером квартета во вторник. Да ещё и в родных стенах.

«Страсбург» — «Ренн». Прогноз: «Краснодар», готовься! Нзонзи и Камавинга добьют аутсайдера «Страсбург» проиграл шесть раз в семи последних матчах и идёт предпоследним в Лиге 1.

Словом, всё в руках подопечных Джан Пьеро Гасперини. Теперь нужно налаживать ситуацию на внутренней арене. Там всего одна победа в пяти турах, да и та над едва живым «Кротоне» (2:1). Непорядок. «Богиня» сползла на седьмую строчку в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов два очка, до идущего вторым «Сассуоло» — четыре.



«Верона» удерживает прошлогоднюю планку крепкого середняка. 12 очков в восьми поединках, девятое место в турнирной таблице. Уже успела отнять очки у «Ювентуса» (1:1) и «Милана» (2:2). Также не проиграла «Роме», однако бюрократическая ошибка римлян превратила 0:0 в техническую победу жёлто-синих.



«Аталанта» в прошлом сезоне с «мастифами» намучилась. Дома выиграла благодаря голу на 93-й минуте в численном большинстве (3:2), на выезде вообще потеряла очки (1:1). Всего же в десяти очных встречах добыла три победы. Всё это на фоне плотного календаря и короткой скамейки.

«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: сколько можно позориться, магнитогорцы? У команды Ильи Воробьёва восемь поражений в десяти матчах. Нервы болельщиков на пределе.

«Верона» готовилась в недельном цикле и должна быть гораздо свежее. Разумеется, шансы «богини» выше, тем более на своём поле. Однако лёгкой прогулки мы тут не ждём. П2 с форой (+1.5) за 1.94 выглядит здорово, альтернатива — ИТМ 2.5 гола «Аталанты» за 1.78.

Накануне стало известно, что из-за коронавируса не сыграет Алексей Миранчук. Тренерскому штабу нужно поберечь футболистов основы перед ЛЧ, а россиянин уже несколько раз выстреливал в роли джокера.

Этот навык мог бы потребоваться — слишком уж колючий и неуступчивый соперник, который полностью соответствует статусу грозы авторитетов. Теперь придётся обходиться без россиянина, что повышает шансы гостей.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Верона» 28 ноября 2020 года

«Аталанта» прервала слабый отрезок, виртуозно хлопнув в Англии «Ливерпуль». В Серии А поводов для радости меньше — одна победа в пяти последних турах, да и та над замыкающим таблицу «Кротоне». «Верона» идёт в верхней половине и уже успела отобрать очки у «Ювентуса», «Милана» и «Ромы». Статистика очных встреч у гостей тоже в порядке. Возьмём победу аутсайдера с форой, недельный график — большое подспорье для создания проблем фаворитам.



Ставка: победа «Вероны» с форой (+1.5) за 1.94.