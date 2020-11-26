«Страсбург» — «Ренн». Прогноз: «Краснодар», готовься! Нзонзи и Камавинга добьют аутсайдера

27 ноября «Страсбург» и «Ренн» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Франции. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ренна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Страсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Ренн» 27 ноября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Страсбург» — «Ренн» 27 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.73. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча 12-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Ренн» (27.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу во французской Лиге 1 стартует 12-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные, так что программа ограничится одним матчем. По традиции в пятницу играет как минимум один из представителей страны в Лиге чемпионов. 27 ноября «Ренн» нанесёт визит «Страсбургу», свисток арбитра раздастся на стадионе «Стад де ла Мено» в 23:00 мск.



Красно-чёрные вряд ли могут быть довольны собой. Они хорошо начали сезон, однако на фоне плотного календаря и игры на два фронта результаты резко просели. Достаточно сказать, что в девяти последних матчах во всех турнирах удалось добыть лишь одну победу. Да и ту на тоненького над скромнейшим «Брестом» (2:1).



В остальном — сплошной кошмар. Две ничьих — по 1:1 с «Дижоном» и «Краснодаром» — плюс шесть поражений. В большинстве случаев — близкие, достойные, с разницей в один мяч. Но очков за это не добавляют. А ситуация тем временем испортилась. В Лиге 1 сползли на седьмую строчку.

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До идущего третьим «Лиона» не хватает всего двух очков, зато сзади подпирает целая группа команд. Кроме того, в еврокубках похвастать совсем нечем. Французы уже потеряли шансы на плей-офф Лиги чемпионов, драматично проиграв накануне в родных стенах «Челси» (1:2). И вот тут начинается самое интересное.



2 декабря «Ренну» предстоит лететь в Россию. Строго говоря, битва с «Краснодаром» станет ключевой в борьбе за третье место. На кону не только путёвка в плей-офф Лиги Европы, но и деньги. Даже за победу на групповом этапе ЛЧ УЕФА выписывает солидные призовые, для красно-чёрных это важная часть бюджета.



Понятно, что приоритетом будет игра в Краснодаре. Плотность в чемпионате Франции запредельная, все отбирают очки у всех и шансы исправить ситуацию ещё предоставятся. Потому в Страсбурге весьма вероятна ротация. Всё же выходить на поле придётся спустя 2,5 дня, это крайне мало на профессиональном уровне.

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И вроде бы хозяева получаются шанс зацепиться, да только больно уж слабо они выглядят в нынешнем сезоне. Всего шесть очков в 11 матчах и предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. А заодно — худший показатель среди всех участников турнира по пропущенным мячам. Уже 23, то есть больше двух штук в среднем за 90 минут.



Статистика очных встреч также намекает. В пяти из шести предыдущих случаев «Ренн» забивал как минимум дважды. А в двух последних играх оказался сильнее (дважды по 2:0). При этом линия позволяет взять П2 с нулевой форой за нестыдные 1.81. И даже ИТБ 1 гола «Ренна» идёт за 1.69.



Варианты посмелее — П2 за 2.55 и ИТБ 1.5 мяча «Ренна» за 2.59. У «Страсбурга» шесть поражений в семи последних матчах. Если не прерывать неудачную серию с таким соперником, то с кем её вообще прерывать?

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Страсбург» — «Ренн» 27 ноября 2020 года

У «Ренна» на носу важнейший матч с «Краснодаром», потому ротация наверняка будет. Вот только «Страсбург» сейчас невероятно плох. Пропускает больше всех в чемпионате Франции, занимает предпоследнее место, а в семи последних матчах потерпел шесть поражений. При этом даже П2 с нулевой форой можно взять за симпатичные 1.81. Отличный вариант.

Ставка: победа «Ренна» с форой (0) за 1.81.