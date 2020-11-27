«Химки» — «Краснодар». Прогноз: никакого отдыха перед «Ренном»! Идову будет мстить за 2:7

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех подмосковного клуба оценён букмекерами в 3.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура РПЛ «Химки» — «Краснодар» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершена, сборные теперь вернутся не скоро. Впрочем, скучать по ним времени нет, уже вернулись национальные первенства и еврокубки. В Лиге чемпионов и Лиге Европы отыграли четвёртый тур, а в Российской Премьер-Лиге миновал первый круг.

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Программа 16-го тура чемпионата России откроется 28 ноября сразу четырьмя поединками. Среди прочих в пятницу подмосковные «Химки» сразятся с «Краснодаром». Встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Арена-Химки». Правда, без зрителей.



Химчане набрали неплохой ход, в четырёх последних турах РПЛ у них три победы. Работа Игоря Черевченко на посту главного тренера сказывается положительно. Зону вылета и зону стыковых матчей удалось миновать, команда задержалась на безопасной 12-й строчке с 15 очками в активе. Пару месяцев назад о таком и мечтать было нельзя.



В прошлом туре красно-чёрные гостили у «Уфы», которую теперь тренирует Рашид Рахимов. И одержали победу со счётом 2:1. Удалось забить оба мяча до перерыва и обеспечить себе комфортное преимущество. В оставшееся время уфимцы смотрелись активнее, чаще били и больше владели мячом. Спастись всё равно не удалось.

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У «Краснодара» в последнее время кадровая ситуация наконец-то пошла на поправку. После длительного отсутствия и травм возвращаются лидеры. Ари уже дважды появлялся на поле за последнюю неделю, а Вандерсон даже умудрился отметиться голом в последнем матче. Однако команда продолжает терпеть поражения.



Во вторник краснодарцы принимали испанскую «Севилью» в четвёртом туре Лиги чемпионов и не дотерпели, уступив со счётом 1:2. Сейчас у них по-прежнему один балл и третье место в группе. Благо всё ещё есть шансы на выход в Лигу Европы, но для этого нужно обыграть дома «Ренн» в следующем туре.



Только вот отдохнуть перед важнейшим матчем в еврокубке не получится, нужно бороться в Российской Премьер-Лиге. Ведь там положение тоже далеко не самое приятное. К тому же «Химки» сейчас показывают организованный футбол, а после позорных 2:7 в первом круге непременно захотят отомстить «быкам». Причём все данные у них для этого есть.

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За семь туров при Черевченко химчане не смогли распечатать лишь ворота «Зенита» (0:2), в остальных же шести случаях получилось забить 10 мячей. То есть с результативностью проблем нет. «Краснодару», который в семи последних матчах пропустил целых 17 голов, следует глядеть в оба.



На наш взгляд, стоит проверить классическую ставку «обе забьют» за коэффициент 1.73. Всё же краснодарцы никогда не имели проблем с голами, даже после первого круга нынешнего сезона чемпионата России больше них забили только представители топ-3. Однако в Химках победы малой кровью точно не случится.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Краснодар» 28 ноября 2020 года

Краснодарцы никогда не имели особых проблем с результативностью. К тому же два важных исполнителя группы атаки — Ари и Вандерсон — вернулись в строй. Однако в Химках их ждут долгие 90 минут. Химчане под руководством Игоря Черевченко сильно прибавили, много забивают и набирают очки по графику крепкого середняка. Ждём голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.73.