«Боруссия Д» — «Кёльн». Прогноз: ещё один бенефис Холанда и Санчо. Берегись, «Зенит»

28 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Кёльн». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Кёльна» оценён букмекерами коэффициентом 13.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Кёльн» 28 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Кёльн» 28 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Кёльн» (28.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в чемпионате Германии стартует 9-й тур.

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Всё самое интересное останется на выходные. На субботу, 28 ноября, запланировано сразу шесть матчей. Пять из них начнутся в 17:30 мск. В Дортмунде «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сразится с «Кёльном». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.



У «шмелей» дела складываются замечательно. В Лиге чемпионов быстро закрыли поражение от «Лацио», добыв три победы кряду. Девять очков, чистое первое место в квартете. Идущий третьим «Брюгге» отстаёт на пять баллов, «Зенит» потерял шансы на топ-2. Выход в плей-офф — вопрос времени.



В чемпионате Германии тоже порядок. 18 очков в восьми турах, родное второе место. Плотность серьёзная: «Байер» находится ниже только по дополнительным показателям, до «Баварии» всего один пункт. Тягаться с мюнхенцами на дистанции практически нереально, но опускать руки раньше времени никто не намерен.

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Настроение должно быть хорошим. После ноябрьской паузы вышли на поле дважды. Оба раза оформили разгромы. Сперва смели «Герту» во втором тайме (5:2 с покером Холанда), а во вторник крайне уверенно уложили на лопатки «Брюгге» (3:0). Быстрый гол, ещё один перед перерывом, контрольный выстрел на исходе часа.



Холанд опять отличился, на этот раз дублем. Бельгийцы за 90 минут нанесли два удара, а в створ ворот не попали ни разу. Второй тайм превратился в тренировку, так что говорить о какой-то особой усталости нет смысла. Накануне «Боруссия» не напрягалась, а состав у неё молодой. Сил должно быть вагон.



«Кёльн» тем временем из крепкого середняка превратился в аутсайдера. Тоже идёт вторым, только с конца турнирной таблицы. Побед в восьми турах нет, а все поражения кроме одного с разницей в один мяч. Даже от «Баварии» (1:2). Единственное исключение — 1:3 с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

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Продвинутая статистика утверждает, что «козлы» — с большим отрывом самая невезучая команда Бундеслиги. Они должны были набрать около десяти очков, а в реальности имеют всего три. Травмы лидеров (Йонас Хектор, Антони Модест, Флориан Кайнц) дают о себе знать. Игра есть, постоянно не хватает совсем чуть-чуть.



Разумеется, шансы дортмундцев гораздо выше, тем более на своём поле. Однако считать гостей безнадёжным аутсайдером не стоит. Они забивали в семи матчах сезона из восьми. Да и статистика очных встреч согласна: в шести из восьми последних случаев голы влетали в обе стороны.



Словом, «обе забьют» за 1.95 смотрится подарком. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.75. Ставки посмелее — П1 + обе забьют за 2.72 и обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.24. В 1:1 тут совсем не верится.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Кёльн» 28 ноября 2020 года

Разумеется, «Боруссия» заметно сильнее по уровню исполнителей и будет явным фаворитом. Однако давать на «обе забьют» около двойки — сомнительное решение. «Кёльн» не забил только в одном матче сезона, пробив даже «Баварию». В шести из восьми предыдущих очных встречах голы также состоялись в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.95.