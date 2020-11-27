«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз: Зе Луиш и Миранчук вдохновят Дениса Черышева на подвиг

28 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико Мадрид». Начало встречи — в 18:15 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 5.10.
Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Примеры «Валенсия» — «Атлетико» 28 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико Мадрид» 28 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.21, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.08.
Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Атлетико Мадрид» (28.11.2020)
Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В пятницу в испанской Примере стартует 11-й тур.
Всё самое интересное останется на выходные. На субботу, 28 ноября, запланированы сразу четыре матча. В 18:15 мск «Валенсия» на стадионе «Месталья» сразится с мадридским «Атлетико». Вывеска симпатичная, хотя хозяева затянули пояса и привыкают к жизни в статусе середняка.
Начало сезона получилось провальным, но ноябрь удаётся выше всяких похвал. Ничья с колючим «Хетафе» (2:2), разгром «Реала» (4:1) и волевая ничья в Алавесе (2:2). В последнем случае горели с разницей в два мяча к середине второго тайма, однако нашли силы отыграться.
Крепкий отрезок позволил отдалиться от зоны вылета. Сейчас подопечные Хави Грасии располагаются на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Правда, даже идущий 16-м «Эйбар» отстаёт всего на два балла, а подавляющее большинство конкурентов ещё и имеют по одной-две игре в запасе.
И всё же полёт нормальный. Месяца полтора-два назад казалось, что будет ещё хуже. В обороне, конечно, полнейший бардак. 16 пропущенных мячей, больше только у «Бетиса» и «Сельты». Зато с атакой красота. Собственно, в восьми из десяти случаев доезжала ставка «обе забьют».
Однако теперь на «Месталью» пожалует «Атлетико», который пропускает меньше всех в Ла Лиге. Ян Облак вытащил из сетке всего два мяча! «Матрасники» не пропустили даже от «Барселоны», «Бетиса» и «Вильярреала». Они располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 20 баллов.
А по потерянным очкам единолично лидируют. Из-за выступления в плей-офф Лиге чемпионов подопечные Диего Симеоне пропустили стартовые туры. «Реал Сосьедад» оторвался на три пункта при двух «лишних» играх. И самое главное — «Барселона» с «Реалом» переживают сложные времена, а потому есть реальный шанс побороться за титул.
Правда, с Лигой чемпионов ладится куда хуже. В среду, например, опять не смогли дожать «Локомотив» (0:0). Владели подавляющим преимуществом, что видно даже по статистике: 20-4 по ударам, 6-1 по попаданиям в створ, 16-1 по угловым и 65-35 по проценту владения мячом. Вот только Маринато Гильерме навыручал на пару недель вперёд.
Вторую строчку АТМД удержал: пять очков, у «Локомотива» три, а у «Ред Булл Зальцбурга» — одно. Вот только в пятом туре предстоит принимать «Баварию», которая не склонна валять дурака в Лиге чемпионов даже на фоне потери мотивации. Игру с мюнхенцами тренерскому штабу придётся держать в уме.
Кадровых потерь всё больше. Луис Суарес и Лукас Торрейра сидят на карантине, к травмированным Шиме Врсалько и Эктору Эррере добавился Диего Коста. Группа атаки заметно поредела, что повышает шансы «Валенсии». Потому проверять лобовую победу фаворита за коэффициент сильно ниже двойки опасно.
Гораздо интереснее рискнуть и взять «обе забьют» за 2.08. У «Валенсии» эта ставка доезжает уже пять туров. И самое главное — в четырёх предыдущих встречах голы забивались в обе стороны. Для мадридцев это огромная редкость. Ставка попроще — тотал больше 2 мяча за 1.64, посмелее — Х2 + обе забьют за 2.50. «Летучие мыши» пропускают много и со вкусом, так что пару голов гостям найти по силам.
Прогноз и ставки на матч 11-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Атлетико» 28 ноября 2020 года
Понятно, что шансы «Атлетико» выше, но график очень плотный. Впереди важнейшая игра с «Баварией», где крайне желательно набрать очки. А кадровых потерь много — нет Суареса, Эрреры, Диего Косты, Торрейры и Врсалько. Рискнём заиграть «обе забьют» за 2.08. В четырёх предыдущих очных встречах ставка доезжала. А «Валенсия» забивала и пропускала в восьми матчах сезона из десяти. Любопытно.
Ставка: обе забьют за 2.08.
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