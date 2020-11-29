«Наполи» — «Рома». Прогноз: огненные 90 минут в память о Диего Марадоне

29 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Рома» оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Рома» 29 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз матча 9-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Рома» (29.11.2020)

Ноябрьская международная пауза завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. И слава богу. Впереди невероятно интенсивный отрезок: завершение группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, национальные первенства. В субботу в чемпионате Италии стартует девятый тур.

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На 29 ноября запланировано сразу пять матчей. Наиболее поздний из них начнётся в 22:45 мск в Неаполе. «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» сразится с «Ромой». Естественно, это центральная игра тура. Неудивительно, что практически все итальянские журналисты при её обсуждении упоминают умершего в среду Диего Марадону.



Собственно, стадион неаполитанцев в ближайшее время будет переименован в честь великого аргентинца. Мэр города накануне пообещал, что процесс займёт не более двух недель. Формально «Наполи» уже успел провести один матч, причём тоже в родных стенах. В четверг задавали несчастную «Риеку» (2:0).



Несмотря на сравнительно аккуратный счёт, преимущество оказалось колоссальным. 24 удара за 90 минут, 10:3 по попаданиям в створ, 66:34 по проценту владения мячом. При этом состав хозяев оказался скорее полуторным. Сразу несколько железных исполнителей основы начали на скамейке, а Костас Манолас, например, вообще не появился на поле.

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Подопечные Дженнаро Гаттузо после мощнейшего старта потерпели на внутренней арене два поражения в трёх турах — от «Сассуоло» (0:2) и «Милана» (1:3). И опустились на шестое место в турнирной таблице Серии А: 14 очков, два балла до зоны Лиги чемпионов и шесть — до лидирующего «Милана». Надо исправляться.



В Лиге Европы, впрочем, порядок. Там три победы в четырёх турах и единоличное лидерство в квартете. «Рома» тоже в четверг играла в Лиге Европы, да ещё и на выезде. Но спокойно разобралась с «ЧФР Клуж» (2:0) фактически вторым составом, обеспечив себе путёвку в плей-офф.



В общем, проблем с запасом сил тут быть не должно. Букмекеры отдают преимущество хозяевам, хотя непосредственно результаты у гостей сейчас интереснее. В шести предыдущих турах набрано 16 очков из 18 возможных. Единственная осечка — 3:3 на «Сан-Сиро» с «Миланом».

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У римлян 19 голов в восьми поединках. Статистика очных встреч также намекает на бодрый футбол: в семи из восьми последних случаев доезжала ставка «обе забьют», а в шести — «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». На голы в обе стороны дают скромные 1.53, а вот ОЗ + ТБ 2.5 гола идёт за приличный коэффициент 1.84.



Альтернатива — тотал больше 3 мяча за 1.92 и гол в первые 24 минуты за 1.87. Сидеть у ворот соперники по умолчанию не склонны, а тут ещё и повышенное внимание в связи с фактором Марадоны. Отбывать номер и перестраховываться на таком фоне никто не станет, футболисты выйдут заряженными. А это значит, что нас ждут 90 минут прекрасного футбола.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Рома» 29 ноября 2020 года

«Наполи» идёт фаворитом у букмекеров, хотя потерпел два поражения в трёх турах Серии А, а у «Ромы» 16 очков из 18 возможных в шести последних поединках на внутренней арене. В шести из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», но мы предпочтём тотал больше 3 гола. Он оценивается чуть выше, а подстраховаться на случай 3:0 не помешает. В такой игре может произойти всё что угодно. Кроме скуки, разумеется.



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.92.